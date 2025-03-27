كرة نسائية - رغم انتصار الكلاسيكو التاريخي.. ريال مدريد يودع أبطال أوروبا بثلاثية أمام أرسنال

الخميس، 27 مارس 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

سيدات أرسنال

لم تستغل سيدات ريال مدريد الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الانتصار التاريخي على برشلونة في الدوري الإسباني، وودعن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على سيدات ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في مواجهة الإياب.

وكان ريال مدريد قد تغلب على أرسنال في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

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بينما نجحت سيدات أرسنال في تحقيق عودة مكتملة بالفوز بثلاثة أهداف في مبارة الإياب.

وتم إلغاء هدفا لأرسنال بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب التسلل، كما لم يحتسب هدفين آخرين لنفس السبب.

ويواجه أرسنال فريق سيدات ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 19 و26 أبريل.

وحقق فريق سيدات ريال مدريد انتصارا تاريخيا بتحقيق الفوز الأول أمام برشلونة بعد 18 انتصار متتالي للفريق الكتالوني يوم الأحد الماضي.

ولم يسبق لسيدات ريال مدريد الفوز أو حتى التعادل من قبل أمام سيدات برشلونة في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

وحقق فريق سيدات برشلونة الفوز على ريال مدريد في 18 مباراة بمختلف المسابقات.

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