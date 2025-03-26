لا جازيتا ديلو سبورت: باراتيتشي الأقرب لمنصب المدير الرياضي في ميلان

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

فابيو باراتيتشي

أصبح فابيو باراتيتشي الاسم الأبرز لتولي منصب المدير الرياضي في ميلان الإيطالي.

وتتنافس 6 أسماء على تولى منصب المدير الرياضي لميلان بدءا من الموسم المقبل.

ووفقا لـ صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن القرار سيتم اتخاذه في شهر أبريل المقبل من أجل تولي المهمة لوضع استراتيجية الموسم المقبل.

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وتولى باراتيتشي منصب المدير الرياضي لـ يوفنتوس وتوتنام من قبل.

ويتنافس مع باراتيتشي كل من إيجيلي تاري المدير الرياضي السابق للاتسيو وتوني دأميكو مدير أتالانتا الإيطالي وماركوس كروشه المدير الرياضي السابق لإينتراخت فرانكفورت الألماني وتياجو سكرو المدير العام لموناكو الفرنسي وأخيرا كيم فليكنبيرج المدير الرياضي لباير ليفركوزن.

وعوقب باراتيتشي بالإيقاف حول العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في جميع مسابقات العالم.

وعوقب المدير الرياضي السابق لـ يوفنتوس بمنع مزاولة النشاط الرياضي لمدة 30 شهرا في أبريل 2023 في أعقاب خصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب المخالفات المالية في الصفقات.

ويحتل ميلان المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي قبل 11 جولة على النهاية برصيد 47 نقطة.

ويبتعد الروسونيري بفارق 6 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع.

ميلان فابيو باراتيتشي الدوري الإيطالي
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