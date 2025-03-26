مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: اللاعب أرسل رسالة اعتذار لـ حسام حسن

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 22:39

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر - مصطفى محمد

أوضح مصدر مقرب من مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي أن اللاعب أرسل رسالة اعتذار إلى حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اللاعب أرسل رسالة إلى حسام حسن أكد له أنه لم يقصد الإساءة له أو لأي من أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر وأنه يقدرهم جميعا ويكن لهم كل احترام".

وأضاف "وما بدر منه كان رد فعل غير مقصود لأنه يعاني من الضغوط في الدوري الفرنسي لعدم مشاركته بصفة أساسية".

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وأتم تصريحاته "على المستوى الشخصي مصطفى محمد يحب ويقدر التوأم حسام وإبراهيم بشكل كبير".

وكان مصطفى محمد قد شارك في فوز مصر على سيراليون مساء أمس الأربعاء في الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستبدل مصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة والتقطته الكاميرات وهو يتفوه بلفظ خارج.

وكتب مصطفى عبر حسابه على تويتر: "للتوضيح ، أنا لم أقصد الإساءه أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب او الجمهور العزيز وأقدم إعتذاري عن هذا الموقف الغير مقصود".

ووصل مصطفى محمد للمباراة رقم 47 بقميص منتخب مصر وتمكن حتى الآن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف.

وتغلب منتخب مصر على سيراليون ليرفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور 6 جولات في الصدارة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

منتخب مصر مصطفى محمد حسام حسن
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