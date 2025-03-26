إيان ماتسين.. الذي يحتاج أستون فيلا لمساهمة ضخمة منه لعودة الألقاب

يخوض أستون فيلا موسما متقلبا بعدما أنهى الموسمين الماضيين في المركزين السابع والرابع تحت قيادة أوناي إيمري.

ويجد فيلا نفسه في خطر الغياب عن المسابقات الأوروبية مع تبقي 9 مباريات من الموسم.

ويحتل الفيلانز المركز التاسع في الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن برايتون ونيوكاسل -لديه مباراة أقل- وخلف مانشستر سيتي بـ 3 و4 لتشيلسي.

وحتى الآن لا زال لديهم فرصة في إنهاء الموسم بلقبين، فيلا سيواجه بريستون أحد فرق الدرجة الأولى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل السفر لمواجهة الفائز من برايتون أو نوتنجهام فورست.

ثم في ملعب حديقة الأمراء سيواجهون باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتوج فيلا بالألقاب منذ كأس الرابطة الإنجليزية 1995-69، لكن إذا أراد فيلا إنهاء صيام 3 عقود من غياب الألقاب، فإنه بحاجة كبيرة لمساهمة ضخمة من إيان ماتسين.

وُلد في فلاردينجن، هولندا، بدأ ماتسين مع فينورد ثم سبارتا روتردام وإيندهوفن وقرر الرحيل صوب إنجلترا في 2018، وانضم لتشيلسي وخاض أول مباراة له ضد جريسمبي تاون بقميص البلوز بعد عام.

أعير بعد ذلك لأندية شارلتون أثليتك وكوفنتري سيتي وبيرنلي، وفي الإعارة الثالثة أثبت قدراته، تحت قيادة فيسينت كومباني.

يقترب أسلوبه من أرتيم سومليوكوف، ماتسين يمتلك عقلية ظهير أيسر هجومي قادرا على التقدم وإرسال عرضيات مثالية، لكن أيضا لا يتهرب أبدا من واجباته الدفاعية، هي طبيعة متوازنة جعلته من أبرز الأظهرة في الدرجة الأولى الإنجليزية.

فاز الهولندي بجائزة أفضل لاعب في يناير 2023، ساعد بيرنلي في الفوز باللقب ووجد مكانه في التشكيل المثالي للموسم.

بيرنلي لم يستطع ضمه بشكل نهائي، وعاد لتشيلسي ولم يستطع إقناع ماورويسيو بوكتينيو لينضم في منصف الموسم معارا لبوروسيا دورتموند.

ماتسين بدأ في تثبيت أقدامه في مركز الظهير الأيسر تحت قيادة إدين تريزيتش سجل هدفين وصنع 2 في 15 ظهور كأساسي في الدوري الألماني، وساهم في وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيل الهدف الوحيد ضد أتليتكو مدريد.

ورغم من عدم تتويجه بالألقاب إلا أنه كرته ضلت طريقها صوب المرمى، ومع ذلك فقد فعل ما يكفي ليتم اختياره في فريق الموسم لدوري أبطال أوروبا.

أداؤه جذب أنظار أستون فيلا الذي وقّع معه بمقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

ورغم ذلك عانى في بداية الموسم لحجز مقعدا رئيسيا في ظل المنافسة مع لوكاس دين، لكنه أثبت نفسه بـ 35 مشاركة في المباريات خلال هذا الموسم.

قدرات الهولندي ساعدته في اللعب كظهير وظهير متقدم وجناح، مثلما شارك تحت قيادة تريزيتش في خطة 4-2-3-1، ماتسين لديه القدرة على اللعب بحرية والتحرك في الثلث الأخيرة، ويعرف كيفية التغطية الدفاعية وصناعة الفرص لزملائه، قدراته في التمركز وسرعته في التفوق في المساحات ساهمت في أن يصبح الجناح الذي يضم للعمق، وقادرا على أن يكون لاعبا مهاجما متأخرا ويضيف لمسة أخيرة.

صاحب الـ23 عاما أثبت نفسه في حمل الكرة والتدخل بعرقلات في الوقت المناسب، وإحداث الفارق في كرة القدم، يمكنه اللعب في الأطراف، يعرف كيف يركض ودخول منطقة الجزاء في الوقت المناسب، لكنه أيضا يركز على القوة في الفوز بالالتحامات دون ارتكاب أخطاء.

ماتسين يسجل 0.15 هدفا لكل 90 دقيقة في تسجيل الأهداف دون ركلات جزاء بالنسبة للأظهرة، وأيضا يساهم في 3.27 تمريرة تنتهي بتسديدة.

ومع فتح المساحات فهو قادر فتح المساحات وعرقلات ناجحة، ماتسين دائما يعرف كيف يثبت حضوره، قادرا على تقديم التوازن والإبداع ومساعدة الفريق في الحالة الدفاعية ليكون منظما ومتقاربا، وبالتأكيد سيتطور تحت قيادة إيمري ليصبح لاعبا منافسا.

وعي الهولندي وقدرته على التحرك بالكرة بمثابة سحر لأستون فيلا فهو قادر على الركض في المساحات والتفوق في أنصاف المساحات، كما يعرف كيف يستعيد الكرة في حالات المرتدات على مرمى فريقه، ويعرف كيف يتأقلم مع أسلوب المدرب في أي فريق، ويعرف كيف يلعب كرجل إضافي في الهجوم والدفاع.

يتشبه أسلوب لعب الهولندي مع الدولي الألماني السابق أندرياس بيك الذي يعرف كيف يتقدم في التحولات وقيادة المرتدات، وعلى عكس بيك الذي لم يسجل لألمانيا في 9 مباريات استطاع ماتسين التسجيل مع هولندا.

حصل على الاستدعاء الأول في أكتوبر 2023 للانضمام لمنتخب هولندا وظل على مقاعد البدلاء ضد فرنسا واليونان.

وعاد مجددا للمنتخب الهولندي في بطولة يورو 2024 دون أن يخض أي دقيقة.

وفي أكتوبر 2024 انضم مجددا ولم يخض أي دقيقة ضد المجر وألمانيا، وبعدها غاب عن ذهاب ربع دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا.

أخيرا خاض مباراته الأولى يوم 23 مارس الجاري حيث جاور فيرجيل فان دايك وجان بول فان هيكي وليسترال جيرترودا في الرباعي الدفاعي لرونالدو كومان.

ميكيل أويارزابال افتتح التسجيل مبكرا لأبطال أوروبا، لكن ممفيس ديباي عدّل النتيجة، وفي الدقيقة 67 أعاد أويارزابال تقدم اللاروخا، لكن ماتسين سجل هدفا في الدقيقة 79 وقاد الفريقين لشوطين إضافيين.

وكانت تلك المباراة الثانية على التوالي التي يهز فيها ماتسين الشباك بعدما سجل 3-0 ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

لامين جمال سجل في الوقت الإضافى وتعادل تشافي سيميونز ووصل الفريقين لركلات الترجيح، بيدري حسم الركلة الأخيرة وقاد إسبانيا لحجز مقعد المربع الذهبي.

مر عام منذ أن تخطى بوروسيا دورتموند عقبة باريس سان جيرمان في التأهل لنصف دوري أبطال أوروبا وماتسين ظهير أيسر، والآن فيلا يحلم بالتأهل للمربع الذهبي عن طريق باريس سان جيرمان، وسيحتاجون من ماتسين تقديم أفضل ما لديه.