بالمستندات.. مصدر من الأهلي يكشف نقاط الاعتراض على بيان اللجنة الأولمبية في أزمة القمة

كشف مصدر من الأهلي نقاط اعتراض النادي على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القمة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررًا لها أن تقام يوم 11 مارس في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتحديد بطل الدوري.

وأوضح مصدر لـFilGoal.com النقاط التي اعترض عليها النادي في بيان اللجنة الأولمبية وجاءت كالآتي:

-جاء في متن بيان اللجنة إنه ثبت أن الأهلي لم يقدم طلبا رسميا لاستقدام حكام أجانب، والدليل على عدم صحة هذا الادعاء هو ما ورد في بيان اتحاد الكرة يوم المباراة من عبارة ((ردًّا على خطابكم إلينا أمس والذي يتضمن التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم حكام أجانب).

-إذا كان الأهلي لم يطلب حكاما أجانب فعلا، فلماذا أرسلت الرابطة خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تعيين طاقم تحكيم أجنبي تتحمل تكاليفه المالية

الأهلي أرسل بالفعل خطابًا لكل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتاريخ 10/3/2025 للتأكيد على إقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي وتم تسليم صورة من الخطاب للجنة الأولمبية.

-بيان اللجنة الأولمبية لم يتطرق لبيان اتحاد الكرة الذي يقر فيه بتواصل رئيس النادي الأهلي ورئيس رابطة الأندية مع رئيس اتحاد الكرة لطلب حكام أجانب لمباراة القمة، فكيف يكون بعد كل ذلك الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب؟

-حسب بيان اللجنة فإن تعيين الحكام لإدارة المباريات من حق لجنة الحكام، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين حكام معينين لمبارياتهم، ولا يجوز أيضًا طلب تغيير حكم تم تعيينه وفقًا للائحة، في المقابل لم تذكر إن اللائحة نصت أيضًا على أحقية أي ناد في طلب حكام أجانب أيا كانت هويتهم حسبما ترى لجنة الحكام، وهو ما فعله الأهلي.

-جاء في البيان أن اتحاد الكرة أخطر الأهلي بتاريخ 11/3/2025 بعدم التمكن من استقدام حكام أجانب لضيق الوقت، وأن مباراة القمة ستقام في موعدها بطاقم تحكيم مصري، وهذا لم يحدث، والخطاب الذي تلقاه الأهلي لم يتضمن أي إشارة لإقامة المباراة في موعدها وبطاقم تحكيم مصري، كما أن الأهلي عقب صدور قرار مجلس إدارته بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي أو التأجيل، لم يتلق أي رد على قراره

لا يوجد دليل على إجراء القرعة إلكترونيًّا، ولو كانت أقيمت كذلك لماذا لم يتم تطبيق معايير واحدة على الأندية الـ9 الأوائل والأندية الـ9 الأخرى التي تحدد الهابطين؟ بدليل أن الأهلي صاحب المركز الثاني في الـ9 الأوائل تقرر أن يواجه في الجولة الأولى "الزمالك" صاحب المركز الثالث وفي الجولة الثانية يواجه "بيراميدز" الذي يحتل المركز الأول. في المقابل تقرر أن يواجه طلائع الجيش الذي يحتل المركز الثاني في مجموعة الـ9 الآخرين نادي الإسماعيلي الذي يحتل المركز السابع، وفي الجولة الثانية يحصل على راحة من اللعب. إذًا لا توجد معايير واحدة وبالتالي لا توجد قرعة إلكترونية.

-ما السر وراء إعلان جدول المباريات فجرًا؟ الأمر الذي يثير كل الشكوك.

-لماذا لم يتطرق بيان اللجنة إلى استجابة الأهلي لوساطة وزير الرياضة باستقدام حكام أجانب في ظرف 5 ساعات مع تأجيل المباراة 24 ساعة، وهو ما لم يستجب له اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

-لماذا رفقت اللجنة طلب الأهلي الذي تقدم به مرتين للاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، مثلما قامت اللجنة بإطلاع الطرفين "الاتحاد والرابطة" على شكوى الأهلي وما تضمنته من مستندات؟ كما رفضت أيضًا طلب الأهلي بعقد جلسة استماع لشرح الملف الذي تقدم به النادي في هذا الخصوص.

-أوصت اللجنة بإتاحة الفترات الزمنية الكافية مستقبلًا لاستقدام حكام أجانب، وهو إقرار منها بأن رابطة الأندية المحترفة المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري لم تراع إتاحة الوقت لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة، وهي التي تعلم أيضًا بأهمية المباراة.

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ماذا حدث؟

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا بعدها: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.