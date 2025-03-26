ريليفو: الاتحاد البرازيلي يتواصل مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشفت شبكة "ريليفو" أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تواصل مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وأشارت الشبكة أن الاتحاد البرازيلي يستهدف التعاقد مع المدرب الإيطالي، ليكون هو مدرب البرازيل في كأس العالم 2026 في أمريكا.

إلا أن أنشيلوتي رفض الرد على الاتحاد البرازيلي لحين نهاية مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
آس: عقوبات مالية وإيقاف لـ4 من الجماهير بسبب الهتافات ضد فينيسيوس إقالة باولو بينتو من تدريب الإمارات

ويرى الاتحاد البرازيلي أن أنشيلوتي هو المدرب الأنسب لتدريب البرازيل في الفترة الحالية، نظرا لوجود الكثير من اللاعبين معه في ريال مدريد مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2025-2026 المقبل، ويوجد في التعاقد بند يتيح له فسخ العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويتولى تدريب البرازيل دوريفال جونيور والذي يقود السامبا في تصفيات كأس العالم الجارية.

وخسر منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

ريال مدريد أنشيلوتي منتخب البرازيل
نرشح لكم
بعد إصابته بالصليبي.. وكيل ألفونسو ديفيز يهاجم منتخب كندا رسالة من ميسي للاعبي الأرجنتين بعد اكتساح البرازيل جوليان ألفاريز: لو لعب ميسي أمام البرازيل لسجلنا هدفين أو 3 آخرين مدرب البرازيل: أتحمل مسؤولية الهزيمة ضد الأرجنتين بالكامل سكالوني: أسامح رافينيا لأنه لم يؤذي أي شخص بتصريحاته رافينيا رأى الجحيم بعينه.. الأرجنتين تقسو على البرازيل برباعية تاريخية في تصفيات كأس العالم انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (4)-(1) البرازيل.. حفلة لأصحاب الأرض تصفيات كأس العالم - الأول.. الأرجنتين إلى المونديال بعد تعادل أوروجواي وبوليفيا
أخر الأخبار
دوري المحترفين - صراع الصدارة كما هو بعد نهاية الجولة 27 5 دقيقة | القسم الثاني
رئيس لجنة الأندية: الأهلي لم يطلب تحكيم أجنبي للقمة 21 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - رغم انتصار الكلاسيكو التاريخي.. ريال مدريد يودع أبطال أوروبا بثلاثية أمام أرسنال 23 دقيقة | رياضة نسائية
قبل مواجهة الهلال السوداني.. الأهلي يخسر أمام زد وديا 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا ديلو سبورت: باراتيتشي الأقرب لمنصب المدير الرياضي في ميلان 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة اليوم: بعثة السعودية تعود فجر الخميس بعد أزمة الطيران ساعة | سعودي في الجول
تقرير: هل يلعب رونالدور بجوار ميسي مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 ساعة | كأس العالم للأندية
مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: اللاعب أرسل رسالة اعتذار لـ حسام حسن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 2 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 3 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض 4 مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر