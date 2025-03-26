ريليفو: الاتحاد البرازيلي يتواصل مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب

كشفت شبكة "ريليفو" أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تواصل مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وأشارت الشبكة أن الاتحاد البرازيلي يستهدف التعاقد مع المدرب الإيطالي، ليكون هو مدرب البرازيل في كأس العالم 2026 في أمريكا.

إلا أن أنشيلوتي رفض الرد على الاتحاد البرازيلي لحين نهاية مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

ويرى الاتحاد البرازيلي أن أنشيلوتي هو المدرب الأنسب لتدريب البرازيل في الفترة الحالية، نظرا لوجود الكثير من اللاعبين معه في ريال مدريد مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2025-2026 المقبل، ويوجد في التعاقد بند يتيح له فسخ العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويتولى تدريب البرازيل دوريفال جونيور والذي يقود السامبا في تصفيات كأس العالم الجارية.

وخسر منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة.