كرة يد - بمشاركة علي زين.. دينامو بوخارست يخسر أمام ماجديبورج في ذهاب أبطال أوروبا

تعرض دينامو بوخارست الروماني بقيادة علي زين لاعب منتخب مصر للخسارة في ذهاب ملحق الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

ويقود دينامو بوخارست، الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني.

وتعرض دينامو بوخارست للخسارة بنتيجة 26-30 في مباراة الذهاب التي أقيمت في هولندا.

وتقام مباراة الإياب في ألمانيا يوم 2 ابريل المقبل.

ويقترب ماجديبورج الألماني من حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

ويصعد المتأهل من تلك المباراة إلى ربع النهائي لمواجهة فيزبريم المجري.

وتقام مباريات ربع النهائي ذهابا في 23 أو 24 أبريل المقبل بينما الإياب يوم 30 من الشهر نفسه.

وكانت 4 فرق قد حسمت تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهم برشلونة وفيزبريم وسبورتنج لشبونة وألبورج الدنماركي.

بينما تلعب 8 فرق في الملحق لحسم البطاقات الأربعة المتبقية.

وتأتي مباريات الملحق كالآتي:

كيلسي البولندي × فوكس برلين الألماني

فيسلا بلوك البولندي × نانت الفرنسي

سيجيد المجري × باريس سان جيرمان الفرنسي

دينامو بوخارست الروماني × ماجديبورج الألماني