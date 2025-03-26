كرة يد - مجدي أبو المجد يقود منتخب مصر في البطولة العربية.. وتحديد قوام الفريق

استقر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي على تكليف مجدي أبو المجد بقيادة منتخب مصر في البطولة العربية بالكويت.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو المقبل.

وتم الاتفاق على قيادة مجدي أبو المجد الإدارة الفنية لمنتخب الشباب مواليد 2004 في البطولة العربية بجانب عدد محدود من لاعبي الفريق الأول.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز منتخب الشباب استعدادا لخوض منافسات كأس العالم تحت 21 عاما والتي تستضيفها بولندا من 18 إلى 29 يونيو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بالمونديال بجانب منتخبات إسبانيا والسعودية والبحرين.

وخلال الاجتماع تم اعتماد برنامج إعداد منتخب الشباب لبطولة العالم بولندا 2025، حيث يدخل المنتخب بقيادة مدربه مجدي أبو المجد معسكرا داخليا في أبريل المقبل، ثم يسافر إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية من 4 إلى 12 مايو.

على أن يعود للدخول في معسكر بالقاهرة، ويسافر إلى صربيا للمشاركة في دورة دولية ودية خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو بمشاركة صربيا وكرواتيا، ثم يعود إلى القاهرة، ويغادر إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشباب.

وكان منتخب الشباب قد فاز على ألمانيا في وديتين في المركز الأولمبي بالمعادي ضمن استعداداته للمونديال.