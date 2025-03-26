آس: عقوبات مالية وإيقاف لـ4 من الجماهير بسبب الهتافات ضد فينيسيوس

أوصت لجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتوقيع عقوبات على بعض جماهير فريق ريال سويسداد بسبب الهجوم بعنصرية على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن لجنة مكافحة العنف اقترحت فرض غرامة قدرها 2000 يورو على شخص رفع لافتة مهينة ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

كما أوصت اللجنة بإيقاف المشجع لمدة 4 أشهر لثبات تناوله المخدرات خلال المباراة.

كما أوصت بتوقيع غرامة قدرها 4 آلاف يورو على شخصين ومنعهما من دخول الملاعب الرياضية لمدة 12 شهرا بسبب فعل إشارات معادية وعنصرية ضد فينيسيوس خلال مباراة ريال سوسيداد.

اللجنة اقترحت أيضا فرض غرامة قدرها 75 ألف يورو على نادي ديبورتيفو ألافيس لفشله في تنفيذ إجراءات الرقابة اللازمة لمنع شخص لديه حظر دخول المباريات من فعل ذلك.

وأوقف الحكم سانشيز مارتينيز المباراة في الدقيقة 45 لمدة 3 دقائق بسبب الهتافات العنصرية في الملعب من جانب جماهير سوسيداد.

وذكرت صحيفة ماركا أن جماهير سوسيداد هتفت "يموت أسينسيو"، وذلك بعد تدخل اللاعب العنيف ضد أندر بارينيتشيا لاعب سوسيداد وتحصله على بطاقة صفراء.

وتوجه داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، يتبعه فينيسيوس للحديث مع الحكم بشأن الهتافات العنصرية ضد زميلهما.

وتحدث الحكم مع قائدي الفريقين فينيسيوس كابتن ريال مدريد في مباراة اليوم، وميكيل أويارزابال كابتن ريال سوسيداد.

واتجه الحكم إلى جانب الملعب ليتحدث مع مدربي الفريقين إيمانول ألجاوسيل، وكارلو أنشيلوتي بالإضافة للأمن المتواجد في الملعب.

وقام أويارزابال قائد سوسيداد بمطالبة الجماهير بالهدوء.

وطالبت الشاشة الرئيسية في الملعب، الجماهير بإيقاف الهتافات العنصرية "لا للهتافات العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح، شجع ودعم الفريق مع احترام المنافس"، باللغتين الإسبانية والباسكية (لغة منطقة إقليم الباسك).

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 1 إبريل القادم.

وتعادل برشلونة أمام أتليتكو مدريد في ذهاب نصف النهائي الآخر بأربعة أهداف لكل فريق.