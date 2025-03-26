gaming - رونالدو يظهر في لعبة Fatal Fury

أعلن كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي والبرتغال ظهوره في لعبه Fatal fury.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

اللعبة قتالية وظهرت لأول مرة عام 1991، وتشبه ألعاب "ستريت فايتر".

ومتاحة اللعبة عبر أجهزة بلاي سيتشن 4 و5 وإكس بوكس.

وأعلن رونالدو عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "أخبار كبيرة لأتابعها مع الجميع، سأظهر كشخصية في اللعب القتالية الجديدة: FATAL FURY: City of the Wolves".

وستبدأ اللعبة في الرابع والعشرين من أبريل الجاري.

Big news to share with everyone today! I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR Let's have some fun on April 24th! https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2025

ووصفت اللعبة عبر موقعها رونالدو: "واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، يزور المدينة الجنوبية ليظهر قدرات جديدة، أساليبه المتعددة تطورت مع لعب كرة القدم وجعلت قوته لا تقهر، حتى مع المقاتلين المتمرسين".

ويتميز رونالدو في اللعبة بأسلوبي كرة القدم والألعاب القتالية.

وظهر رونالدو من قبل في لعبة free fire، كما يتصدر غلاف لعبة UFL ومن قبلها FIFA وPES.