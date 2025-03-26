اسكواش - للعام الـ 13 على التوالي.. الجونة تستضيف البطولة الدولية

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

بطولة الجونة للاسكواش

تستضيف الجونة منافسات البطولة الدولية للاسكواش فئة بلاتينيوم وإحدى البطولات الثمانية الكبرى في أبريل المقبل.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 18 أبريل المقبل بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

وتستضيف الجونة البطولة للنسخة الثالثة عشرة بمشاركة 64 لاعبا ولاعبة من 20 دولة مختلفة.

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وتنظم شركة ievents، الشركة المؤسسة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، وإدارة النسخة الثالثة عشرة.

وتُقام البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش إحدى أبرز البطولات البلاتينية التابعة للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، بل وتُصنف ضمن الثماني الأكبر عالميًا.

ويتنافس المشاركون في بطولة الجونة على جوائز مالية تبلغ 400 ألف دولار، في أجواء تنافسية وحماسية تجسد الطابع الفريد لمدينة الجونة. يأتي هذا استمرارًا للنجاح الذي حققته البطولة في نسختها الثانية عشرة عام 2024، والتي شهدت تتويج علي فرج ونوران جوهر، مما يعزز مكانتها كإحدى أهم المحطات في أجندة الاسكواش العالمية.

ويعتبر الثنائي علي فرج ورامي عاشور الأكثر تتويجا بنسخة الرجال برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

بينما على مستوى السيدات توج الثنائي رنيم الوليلي ونوران جوهر بلقبين لكل منهما.

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