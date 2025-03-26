إقالة باولو بينتو من تدريب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء إقالة البرتغالي باولو بينتو من تدريب منتخب الإمارات.

وأقيل بينتو بعد ساعات قليلة من الفوز على كوريا الشمالية بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتولى بينتو تدريب الإمارات منذ يوليو 2023، خلفا للمدرب للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بعدما سبق وقاد منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم في 2014 و2022.

يذكر أن منتخب الإمارات يملك فرصة التأهل المباشر الى كأس العالم 2026، بشرط الفوز على أوزبكستان وقيرغستان في الجولتين الأخيرتين، بشرط خسارة أو تعادل أوزبكستان أمام قطر.

وتغلب منتخب الإمارات على كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتقدم فابيو ليما لمنتخب الإمارات في الدقيقة الخامسة بينما اقتنص كيم يو سونج التعادل في الدقيقة 43.

وخطف سلطان الأميري نقاط المباراة في الدقيقة 98 بهدف قاتل.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث ليحافظ على حظوظه في التأهل المباشر.

وحسم منتخب إيران بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.

بينما منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وتفصله نقطة واحدة من المباراتين لخطف البطاقة الثانية.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من تصفيات آسيا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.

بينما صاحبا المركزين الثالث والرابع يلعبان ملحقا من أجل محاولة التأهل.