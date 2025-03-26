بعد إصابته بالصليبي.. وكيل ألفونسو ديفيز يهاجم منتخب كندا

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 20:18

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - كندا

وجه نادال هوسيه وكيل ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ سهام الانتقادات إلى منتخب كندا ومدربه جيسي مارش بعد إصابته لاعبه بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن بايرن ميونيخ تعرض لاعبه ألفونسو ديفيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال هوسيه في تصريحات نشرتها جريدة ذا جارديان: "لقد فوجئت بمشاركة ديفيز كأساسي، رغم أنه قال إنه لا يستطيع اللعب".

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وأضاف "لم يكن ألفونسو في كامل لياقته البدنية بعد مباراة المكسيك، وكان من المقرر ألا يبدأ أساسيا ضد الولايات المتحدة".

وتعرض ديفيز للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أمريكا في دوري أمم كونكاكاف.

وتابع وكيل ديفيز "أشعر أن ألفونسو تعرض لضغوط من المدرب لبدء المباراة. ألفونسو ليس من النوع الذي يرفض المشاركة في تلك اللحظات".

وأكمل "انتهى به الأمر باللعب، وانظروا ماذا حدث. في رأيي، على الاتحاد الكندي لكرة القدم أن يُحسن إدارة هؤلاء اللاعبين".

وواصل "كان يجب على المدرب جيسي مارش أن يستفيد من تجاربه السابقة مع الأندية، لا يجب المخاطرة بإشراك أي لاعب لا يشعر بالجاهزية التامة".

وسيغيب اللاعب على الأقل لمدة 6 أشهر ما يعني أنه قد يعود بمنتصف الموسم المقبل.

وسيخضع ديفيز للجراحة مساء اليوم الأربعاء قبل أن يبدأ عملية التعافي من الإصابة.

وخضع اللاعب لفحص طبي آخر في ميونيخ عقب عودته من كندا وهو ما أثبت إصابته.

ومع إصابة ديفيز أصبح بايرن ميونيخ يملك ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب بدلا منه في مركز الظهير الأيسر وهم هيروكي إتو ورافاييل جاريرو وجوسيب ستانيسيتش.

وشارك ديفيز في 31 مباراة بقميص بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030 بعد أن كان عقده القديم ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ألفونسو ديفيز كندا بايرن ميونيخ
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