متحدث وزارة الرياضة لـ في الجول: لم يحدث خلاف بين أشرف صبحي وحسام حسن

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 20:11

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي وزير الرياضة مع حسام حسن مدرب منتخب مصر

شدد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على عدم حدوث أي خلاف بين أشرف صبحي وزير الرياضة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب.

حسام حسن

النادي : مصر

مصر

وقال الشاذلي لـFilGoal.com: "ما يثار عن موقف حدث بين أشرف صبحي وزير الرياضة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب عقب مباراة مصر وسيراليون غير صحيح تماما ولا أعرف ما هو مصدره".

وأضاف "وزير الرياضة أشاد بالمنتخب وأكد للاعبين أن الأداء في تحسن مستمر".

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وأكمل "وبدوره أشاد حسام حسن باللاعبين بعدما أصبح منتخب مصر على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم ثم بعد ذلك غادر أشرف صبحي وحسام حسن غرفة الملابس دون حدوث أي شيء".

وأتم تصريحاته "وزير الرياضة أكد أنه تفاجئ بما يقال خاصة أنه غادر الجلسة بشكل طبيعي مع حسام حسن".

وفاز منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا. والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحقق منتخب مصر خطوة جديدة نحو التأهل لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

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