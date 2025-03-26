ماني: أنا اللاعب الأكثر تعرضا للانتقادات

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - ساديو ماني

أبدى ساديو ماني مهاجم النصر ومنتخب السنغال غضبه من الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة مع منتخب السنغال وناديه.

وقال ماني في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية:" أنا اللاعب الأكثر تعرضاً للانتقاد في السنغال".

وأضاف "لقد وصلت لمرحلة لا أستطيع التعامل فيها مع هذا النوع من الأمور بصورة نهائية".

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وأكمل "أدرك أن الجماهيرالسنغالية تتوقع مني الكثير، وأنا أتقبل ذلك".

وأتم "أنا ملتزم بتقديم أفضل ما لدي للمنتخب السنغالي ، وسأواصل العمل بجد لتحقيق أهدافنا".

من المقرر أن ينتظم ماني، في التدريبات الجماعية لنادي النصر، من أجل الاستعداد لمباراة الكلاسيكو المنتظر ضد الهلال في الدوري السعودي الأسبوع المقبل.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على الهلال من أجل مواصلة الضغط على اتحاد جدة، متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

ساديو ماني السنغال النصر
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