طاهر محمد يختار الأمهر بين زيزو والشحات.. ويوضح موقفه لو أراد الزمالك ضمه

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

زيزو - حسين الشحات

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن موقفه لو أراد الزمالك ضمه.

وحل طاهر ضيفا في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة MBC مصر يوم الأربعاء.

وقال طاهر أثناء الحلقة: "لو أراد الزمالك ضمي بضعف راتبي ردا على صفقة أشرف بنشرقي هل أنتقل إليه؟ لا".

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وأضاف "من في الزمالك ينتمي ويشجع الأهلي وتمنى الانتقال للقلعة الحمراء؟ نبيل عماد".

وحين سئل عن الأمهر بين حسين الشحات زميله في الأهلي وأحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك رد قائلا "الشحات".

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وأكمل "من ألأمهر؟ طاهر محمد أم رمضان صبحي؟ طاهر".

ويغيب طاهر محمد عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

طاهر محمد زيزو حسين الشحات رمضان صبحي الأهلي الزمالك
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