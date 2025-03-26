رسالة من ميسي للاعبي الأرجنتين بعد اكتساح البرازيل

وجه ليونيل ميسي قائد الأرجنتين رسالة لزملائه بعد نجاحهم في اكتساح منتخب البرازيل بدونه.

وفازت الأرجنتين على البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "في الداخل والخارج، في أي مكان مع هذا الفريق تتحدث دائما عن كرة القدم".

وأضاف "أهنئكم على المباراة الرائعة التي لعبتموها الليلة الماضية ضد البرازيل وكذلك على الفوز على أوروجواي".

وغاب ميسي عن المباراتين بسبب الإصابة.

وسجل أهداف الأرجنتين: خوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز وأليسكيس ماك أليستر وجيوفاني سيميوني، فيما سجل للبرازيل ماتيوس كونيا.

وتعد تلك الخسارة الأكبر للبرازيل ضد الأرجنتين منذ السقوط بنتيجة 3-0 في مواجهة الفريقين بعام 1964.

الأرجنتين تأهلت فعليا قبل بداية المباراة بعد تعادل بوليفيا مع أوروجواي سلبيا، لتحجز أولى مقاعد أمريكا الجنوبية والرابع عالميا في مونديال 2026.

التانجو ارتفع رصيده لـ31 نقطة مغردا في الصدارة، فيما تراجع منتخب البرازيل للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي.

التصفيات ستستمر في يونيو المقبل، إذ يلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي، فيما يواجه منتخب الأرجنتين كل من تشيلي وكولومبيا.