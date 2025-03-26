جوليان ألفاريز: لو لعب ميسي أمام البرازيل لسجلنا هدفين أو 3 آخرين

يعتقد جوليان ألفاريز مهاجم المنتخب الأرجنتيني أن غياب القائد ليونيل ميسي حرم التانجو من إضافة أهداف أخرى في شباك البرازيل.

وفازت الأرجنتين على البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ألفاريز في تصريحات للصحفيين: "ربما لو كان ليونيل ميسي على أرض الملعب أمام البرازيل، لكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو 3 آخرين".

وسجل أهداف الأرجنتين: خوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز وأليسكيس ماك أليستر وجيوفاني سيميوني، فيما سجل للبرازيل ماتيوس كونيا.

وتعد تلك الخسارة الأكبر للبرازيل ضد الأرجنتين منذ السقوط بنتيجة 3-0 في مواجهة الفريقين بعام 1964.

الأرجنتين تأهلت فعليا قبل بداية المباراة بعد تعادل بوليفيا مع أوروجواي سلبيا، لتحجز أولى مقاعد أمريكا الجنوبية والرابع عالميا في مونديال 2026.

التانجو ارتفع رصيده لـ31 نقطة مغردا في الصدارة، فيما تراجع منتخب البرازيل للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي.

التصفيات ستستمر في يونيو المقبل، إذ يلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي، فيما يواجه منتخب الأرجنتين كل من تشيلي وكولومبيا.