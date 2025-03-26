ضربة موجعة أخرى لـ بايرن.. أوباميكانو يغيب لمدة شهر ونصف

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

دايوت أوباميكانو وإرلينج هالاند - بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

ذكرت جريدة بيلد أن الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ سيغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة.

وعاد أوباميكانو من فترة التوقف الدولي بإصابة في الركبة بعدما شارك مع منتخب فرنسا ضد كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وذكر بايرن عبر موقعه أن أوباميكانو سيغيب لعدة أسابيع.

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قبل أن يوضح تقرير بيلد أن أوباميكانو سيغيب لمدة 6 أسابيع.

ويعاني المدافع الفرنسي من إصابة في الركبة.

كما أعلن بايرن ميونيخ تعرض لاعبه ألفونسو ديفيز لاعبه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض ديفيز للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أمريكا في دوري أمم كونكاكاف.

وسيغيب اللاعب على الأقل لمدة 6 أشهر ما يعني أنه قد يعود بمنتصف الموسم المقبل.

وسيخضع ديفيز للجراحة مساء الأربعاء قبل أن يبدأ عملية التعافي من الإصابة.

وخضع اللاعب لفحص طبي آخر في ميونيخ عقب عودته من كندا وهو ما أثبت إصابته.

ومع إصابة ديفيز أصبح بايرن ميونيخ يملك ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب بدلا منه في مركز الظهير الأيسر وهم هيروكي إتو ورافاييل جاريرو وجوسيب ستانيسيتش.

وشارك ديفيز في 31 مباراة بقميص بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030 بعد أن كان عقده القديم ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

دايوت أوباميكانو ألفونسو ديفيز بايرن ميونيخ
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