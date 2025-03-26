الدوري السعودي - العروبة يرد: قضية الرويلي؟ احتجاج النصر بلا دليل

استندت إدارة نادي العروبة السعودي إلى المادة 58 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق في ردها على لجنة الاستئناف، فيما يتعلق باستفسارهم حول قضية حارسه رافع الرويلي بعد الاستئناف الذي قدمه نادي النصر إثر رفض احتجاجه من قبل لجنة الانضباط، حسب جريدة الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن النصر لم يقدم أي دليل يثبت عدم أهلية الحارس للمشاركة في الاحتجاج الذي قدمه، مستندًا إلى ارتباط الحارس بوظيفة أخرى.

ولفت التقرير إلى على صحة قرار لجنة الانضباط، وأن مشاركة اللاعب كانت قانونية في مواجهة الأصفر، التي انتهت بفوز العروبة 2ـ1 ضمن الجولة الـ 23 من الدوري السعودي، 28 فبراير الماضي.

في العاشر من مارس الجاري، أعلنت لجنة الانضباط عن رفض احتجاج نادي النصر، وأشارت إلى أن النصر استكمل الإجراءات الشكلية للاحتجاج، وبعدها خاطبت اللجنة العروبة ولجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وثبت للجنة صحة مشاركة رافع الرويلي ونظامية تسجيله لاعبًا محترفًا، ولهذا تم رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، وقبوله من ناحية شكلية، مع منح النصر حق الاستئناف على هذا القرار.

وأشعرت إدارة نادي النصر الأربعاء الماضي خطيًا لجنة الاستئناف على رفض احتجاجها في قضية الرويلي، مع سداد الرسوم بعد أن تسلمت، الثلاثاء الماضي، مسببات قرار لجنة الاحتراف.

حين رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد قانونية مشاركة رافع الرويلي حارس العروبة، أفادت في بيان: "احتجاج نادي النصر بشأن عدم قانونية مشاركة رافع الرويلي في المباراة، وبعد استكمال النصر للإجراءات الشكلية خاطبت اللجنة نادي العروبة ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج، وثبت للجنة صحة مشاركة حارس المرمى في المباراة محل الاحتجاج، وقانونية تسجيله كلاعب محترف وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".

وأضاف البيان "رفضت الانضباط الاحتجاج من الناحية الموضوعية مع قبوله شكليًا، كما يعد القرار قابلًا للاستئناف وفقاُ للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق".

ماذا حدث؟

استند النصر في احتجاجه على مدى قانونية مشاركة رافع الرويلي مع العروبة في اللقاء،كون اللاعب يعمل كموظف في أحد القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وهذا يبطل عقد احتراف الرويلي مع العروبة، وهو ما يعني أن مشاركته في المباراة غير قانونية.

وكان نادي العروبة قد رفع راية التحدي في وجه الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر بشأن عدم قانونية مشاركة أحد لاعبي العروبة في مواجهة الفريقين بالدوري السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير التحركات داخل نادي العروبة طوال الأيام الماضية تسارعت بغية إثبات سلامة موقفه القانوني جراء مشاركة رافع الرويلي، بعد أن تقدم النصر باحتجاج رسمي على مشاركته أمامهم في مباراة خسرها الفريق العاصمي 1ـ2.

وأرفقت إدارة نادي العروبة عدة وثائق ومستندات لتعزيز قدرتها على كسب القضية التي شغلت الوسط الرياضي بتقديمها سجلات حضور وانصراف اللاعب للتدريبات، إضافة إلى انتظامه في المعسكرات والمشاركة في المباريات.

وأضاف التقرير أن إدارة العروبة تثق تمامًا في موقفها، وأكدت أن تسجيل الرويلي في الصيف الماضي كان قانونيا، وعبر مراجعة قانونية عن طريق محامي النادي.

ولفت التقرير إلى أن نادي العروبة سيرد على لجنة الانضباط بوثائق تثبت تخلي الرويلي عن وظيفته في أحد القطاعات العسكرية بعد صعود العروبة مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين وانضمامه إلى اللاعبين المحترفين.

يذكر أن نادي العروبة ضم الرويلي الصيف الماضي، وتم رفع عقده بشكل رسمي إلى لجنة الاحتراف.