مران الزمالك - انتظام الدوليين ووصول الجزيري.. وبرنامج خاص لـ زيزو استعدادا لسيراميكا

انتظم الخماسي الدولي في تدريبات نادي الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وأقيم التدريب الجماعي للزمالك عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمشاركة أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، ومحمد عواد، وحسام عبد المجيد.

وشارك زيزو وشحاتة في مباراة المنتخب التي حقق خلالها الفوز على حساب سيراليون بهدف نظيف سجله زيزو ليواصل الفراعنة تصدر مجموعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كما انتظم محمد السيد لاعب الوسط الصاعد في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في قطر خلال الأيام الماضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريباً خاصاً للثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد السيد على هامش المران.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب، قبل استكمال المران داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ولم يشارك "زيزو" ومحمد السيد في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بناء على قرار بيسيرو من أجل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل في ظل معاناتهما من الإرهاق بعد مشاركة الأول مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومشاركة الثاني في البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت في قطر خلال الأيام الماضية.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وتحدث عن أهمية مباراة سيراميكا كخطوة قبل أخيرة للتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وشرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية والخططية في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ووصل إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتي ليبيريا ومالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن ينتظم الجزيري في تدريبات الزمالك يوم الخميس، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة.

وواصل مصطفى شلبي البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران، وأدى مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الكرة أو الأدوات المخصصة، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي في ظل معاناة اللاعب من كدمة في الساق.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب مواجهة سيراميكا كليوباترا.

و خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب، شهدت مشاركة نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد ومحمد عواد بصورة طبيعية بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأول.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خاصة بركلات الترجيح في نهاية المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إطار مباريات نصف نهائي كأس مصر.