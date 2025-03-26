فليك يكشف موقف كوبارسي ورافينيا وأراوخو من مواجهة أوساسونا

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

هانزي فليك - برشلونة × موناكو

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن موقف ثلاثي الفريق رافينيا ورونالد أراوخو وباو كوبارسي من مواجهة أوساسونا.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا غدا الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن لدينا جودة كبيرة في هذا الفريق ويمكننا الفوز ضد أي فريق حتى إن كان عانينا من الغيابات".

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وواصل "أراوخو ورافينيا لن يلعبان ضد أوساسونا لأن رحلة السفر ستكون طويلة جدا".

وأكمل "لعبنا للمباراة يوم الخميس ليس جيدا ولكن علينا أن نتقبله، هذا هو الواقع وبالطبع أعتقد أننا لا نستطيع تغييره، وأعتقد أن هذه مهمة الاتحاد الأوروبي أو فيفا أن يطلبا ضرورة حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين أو ثلاثة بعد التوقف الدولي ولكن في نهاية هذا هو الوضع".

وتابع "عندما نلعب خارج ملعبنا دائما ما تكون المباريات في التاسعة مساء ونصل متأخرين جدا والساعة الثالثة فجرا أو نحو ذلك وهذا يؤثر على تعافي اللاعبين وبصراحة لست سعيدا بهذا الوضع وعندما تنظر إلى الدوريات الأخرى وترى كيف يتاعملون مع الفرق الي تلعب دوري الأبطال ستجد أن الوضع مختلف".

واستمر "رافينيا وأراوخو سيكونان خارج التشكيل، هذا هو الوضع لأن رحلتهما طويلة وعليهما أن يتعافيان كما أنهما بحاجة إلى التدرب، أراوخو لم يلعب في المباراة الأخيرة مع بلاده ولا أعلم ما كان يفعله في التدريبات مع منتخب بلاده لذلك عليه أن يتعافى أولا من السفر ثم يتدرب قليلا وبعدها سنرى ما سيحدث يوم الأحد".

وكشف "كوبارسي لن يلعب غدا إلا للضرورة القصوى، إريك جارسيا وإنييجو سيلعبان كقلبي دفاع وكوبارسي سيكون على الدكة وآملا ألا نحتاج إليه لأنني أعتقد أنه من الأفضل أن يحصل على يومين أو ثلاثة إضافيين".

وأضاف "خوض لاعبينا أشواط إضافية مع بلادهم؟ لم ألحظ أي اختلاف اليوم في التدريبات، الشيء الوحيد هو أننا نأخذ بعين الاعتبار الوضع والدقائق التي لعبوها وكذلك المباراة المقبلة يوم الأحد وأيضا الأداء الذي قدمه الآخرين في الفترة الماضية لذلك القرار بشان من سيلعب سيكون صعبا".

وأتم "ليفاندوفسكي جاهز ويستعيط اللعب وسنقرر غدا من سيلعب ولكنه جاهز وفيران توريس أيضا في حالة جيدة".

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مبارة أكثر.

برشلونة أوساسونا هانز فليك الدوري الإسباني
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