خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة المصري وسيمبا في كأس الكونفدرالية
الأربعاء، 26 مارس 2025 - 13:43
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني.
ويلتقي المصري مع سيمبا على ملعب السويس الجديد يوم 2 إبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكان المصري قد تأهل لربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الزمالك، بينما احتل سيمبا صدارة مجموعته.
وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي:
الدرجة الثالثة: 50 جنيه.
الدرجة الثانية: 75 جنيه.
الدرجة الأولى: 200 جنيه.
نرشح لكم
"لم يعترض على القرعة وإجراءات الرابطة صحيحة".. الأولمبية ترفض شكوتي الأهلي وتقدم توصية خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا البطل يحصل على 125 مليون دولار.. فيفا يكشف الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 5 أهداف وصناعة.. ماذا قدم محترفو الدوري المصري في فترة التوقف الدولي بعثة منتخب الناشئين تطير إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية كرة نسائية - زد يقصي الزمالك من الكأس.. وصعود الأهلي ودجلة وانسحاب أمام مسار أسامة نبيه: الروح سلاحنا وهذا ما نحتاجه في المرحلة المقبلة إبراهيم حسن: لا يوجد منتخب ضعيف.. وأتمنى من الجماهير المساندة مثل إستونيا ومقدونيا