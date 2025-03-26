خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة المصري وسيمبا في كأس الكونفدرالية

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

جماهير المصري بـ علم فلسطين

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني.

ويلتقي المصري مع سيمبا على ملعب السويس الجديد يوم 2 إبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المصري قد تأهل لربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الزمالك، بينما احتل سيمبا صدارة مجموعته.

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وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة الثالثة: 50 جنيه.

الدرجة الثانية: 75 جنيه.

الدرجة الأولى: 200 جنيه.

لحجز تذكرة المباراة من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

المصري سيمبا كأس الكونفدرالية
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