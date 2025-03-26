خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة المصري وسيمبا في كأس الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد سيمبا التنزاني.

ويلتقي المصري مع سيمبا على ملعب السويس الجديد يوم 2 إبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المصري قد تأهل لربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الزمالك، بينما احتل سيمبا صدارة مجموعته.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة الثالثة: 50 جنيه.

الدرجة الثانية: 75 جنيه.

الدرجة الأولى: 200 جنيه.

لحجز تذكرة المباراة من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا