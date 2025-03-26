البطل يحصل على 125 مليون دولار.. فيفا يكشف الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إجمالي الجوائز المالية في كأس العالم للأندية.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الأولى بمشاركة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

وأوضح فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي عن إجمالي الجوائز التي ستصل إلى مليار دولار أمريكي.

وأشار فيفا إلى أن القيمة الإجمالية سيتم تقسيمها لـ475 مليون دولار ستحصل عليها الفرق وفقا للنتائج، فيما سيتم توزيع 525 مليون دولار نظير المشاركة.

وستصل القيمة الإجمالية للفائز بكأس العالم للأندية إلى 125 مليون دولار.

وتم توزيع قيمة الجوائز وفقا للنتائج على النحو التالي (475 مليون دولار)

في مرحلة المجموعات (الفائز يحصل على 2 مليون دولار، وفي حالة التعادل يحصل على مليون دولار)

المتأهل إلى دور الـ16 يحصل على 7.5 مليون دولار

المتأهل إلى ربع النهائي يحصل على 13.1 مليون دولار

المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 21 مليون دولار

المتأهل إلى النهائي يحصل على 40 مليون دولار

أما تخصيص نظير المشاركة فسيكون كالتالي (525 مليون دولار)

أوروبا: من 12.81 إلى 38.19 مليون دولار لكل فريق

أمريكا الجنوبية: 15.21 مليون دولار لكل فريق

أمريكا الشمالية والوسطى: 9.55 مليون دولار لكل فريق

آسيا: 9.55 مليون دولار لكل فريق

إفريقيا: 9.55 مليون دولار لكل فريق

أوقيانوسيا: 3.58 مليون دولار لكل فريق

وأضاف الفيفا في بيانه: "سيتم توزيع جميع الإيرادات على الأندية مع بقاء احتياطيات الفيفا المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية دون مساس".

وصرح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "يعكس نموذج توزيع جوائز كأس العالم للأندية قمة كرة القدم للأندية، ويمثل أكبر جائزة مالية على الإطلاق لبطولة كرة قدم تتألف من سبع مباريات في دور المجموعات ونظام الأدوار الإقصائية، مع إمكانية صرف 125 مليون دولار أمريكي للفائزين".

وأكمل إنفانتينو: "هناك برنامج استثماري تضامني غير مسبوق، نستهدف من خلاله توفير 250 مليون دولار إضافية لكرة القدم للأندية حول العالم. ولا شك أن هذا التضامن سيُعزز جهودنا المستمرة لجعل كرة القدم عالمية بحق."