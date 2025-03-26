مدرب البرازيل: أتحمل مسؤولية الهزيمة ضد الأرجنتين بالكامل

شدد دويرفال جونيور مدرب منتخب البرازيل على تحمله للهزيمة التي تلقاها من الأرجنتين.

وفازت الأرجنتين على البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال دوريفال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :مسؤولية الهزيمة بالكامل تقع علي، الأرجنتين تفوقت علينا في كل شيء".

وتابع "من الصعب جدا شرح موقف مذل ذلك، لم نتمكن من فعل ما نريده في أي تقطة".

وأضاف "في الحقيقة هي أن تلك الهزيمة تؤلمنا بقوة هذا إحساس نعشر به جميعا".

وتعد تلك الخسارة الأكبر للبرازيل ضد الأرجنتين منذ السقوط بنتيجة 3-0 في مواجهة الفريقين بعام 1964.

الأرجنتين تأهلت فعليا قبل بداية المباراة بعد تعادل بوليفيا مع أوروجواي سلبيا، لتحجز أولى مقاعد أمريكا الجنوبية والرابع عالميا في مونديال 2026.

التانجو ارتفع رصيده لـ 31 نقطة وحيدا في الصدارة، فيما تراجع منتخب البرازيل للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي.

التصفيات ستستمر في يونيو المقبل، إذ يلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي، فيما يواجه منتخب الأرجنتين كل من تشيلي وكولومبيا.