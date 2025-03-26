5 أهداف وصناعة.. ماذا قدم محترفو الدوري المصري في فترة التوقف الدولي

تألق المحترفون الأجانب في الدوري المصري مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي في مارس.

وأقيمت مباريات تصفيات كأس العالم 2026 خلال التوقف الجاري، والتي شهدت تسجيل المحترفين الأجانب في الدوري 5 أهداف وصناعة هدف.

وتم استدعاء 18 لاعبا من الدوري الممتاز، بالإضافة إلى لاعب من دوري المحترفين، بإجمالي 19 لاعبا.

وتواجد من الدوري الممتاز لاعب على الأقل من كل فريق باستثناء 4 أندية وهم الاتحاد السكندري، وإنبي، وطلائع الجيش، وحرس الحدود التي لم يتم استدعاء أي لاعب منهم مع منتخب بلاده في توقف مارس.

5 أهداف وصناعة

وسجل سيف الجزيري مهاجم منتخب تونس ونادي الزمالك هدفا في فوز تونس على مالاوي.

كما سجل وسام أبو علي هدف فوز فلسطين القاتل أمام العراق، ليدون ثالث أهدافه الدولية في 8 مباريات مع الفدائيين.

ونال وسام أبو علي بطاقة صفراء بعد خلعه قميصه أثناء الاحتفال.

هدف | منتخب فلسطين تعادل 1-1 العراق.. وسام أبوعلي .. الدقيقة 88 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#تصفيات_مونديال2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/sYBeSKBpde — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

كما شارك البنيني دوكو دودو لاعب سموحة في مباراتين كأساسي مع منتخب بلاده أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

ونجح دوكو دودو في تسجيل هدف وصناعة آخر في تعادل منتخب بلاده أمام زيمبابوي خارج أرضه، وتحصل على بطاقة صفغراء.

وسجل لاعب مدغشقر ونادي الجونة أرنو راندريانانتيناينا هدفا في مباراة منتخب بلاده أمام إفريقيا الوسطى ليساهم في الرباعية والفوز بالمباراة.

وشارك أرنو في مباراتي منتخب بلاده أمام إفريقيا الوسطى وغانا ولكن لم يكمل المباراتين حتى النهاية وتم استبداله.

كما سجل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز هدفا من الكونغو الديمقراطية في شباك موريتانيا.

ماييلي غاب في المباراة الأولى وظل بديلاً أمام جنوب السودان، قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 67 أمام موريتانيا ويسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 83 في المباراة التي انتهت 2-0.

عودة بعد غياب

وشهدت فترة توقف مارس استدعاء الليبيري أوجوستين أوتو لاعب الترسانة لأول مرة لمنتخب بلاده منذ عام 2019.

وشارك كبديل 6 دقائق أمام تونس، وأساسي في فوز ليبيريا أمام ساوتومي بهدفين مقابل هدف وحيد، ولكن لم يصنع أو يسجل.

كما شهدت قائمة اللاعبين المحترفين في الدوري المصري المستدعاة في فترة التوقف الدولي:

الفلسطيني حامد حمدان - لاعب وسط بتروجيت، ولم يشارك في توقف مارس أمام الأردن والعراق.

الفلسطيني بدر موسى - لاعب غزل المحلة، وشارك 8 دقائق كبديل أمام الأردن، فيما لم يشارك أمام العراق.

الفلسطيني خالد النبريص - لاعب الإسماعيلي، لم يدخل قائمة مباراتي الأردن والعراق.

البنيني أتدجيكو سامادو - لاعب نادي المصري، شارك كبديل في مباراة زيمبابوي في الدقيقة 70 ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 90، فيما لم يشارك في مباراة جنوب إفريقيا.

سعيدو سيمبوري من بوركينا فاسو، لاعب نادي البنك الأهلي شارك في دقائق المباراتين كاملتين مع منتخب بلاده أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

وساعد سيمبوري في تحقيق بوركينا الفوز في المباراتين ومواصلة الضغط على مصر في صدارة المجموعة، وبات الفارق 5 نقاط قبل نهاية التصفيات بـ4 جولات.

ونال سيمبوري بطاقة صفراء في الدقيقة 65 في مباراة غينيا بيساو.

بلاتي توريه من بوركينا فاسو لاعب وسط بيراميدز شارك كبديل 30 دقيقة أمام غينيا بيساو فيما غاب عن مباراة جيبوتي.

الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، شارك كبديل 7 دقائق أمام بوتسوانا، وأمام موزمبيق في المباراة كاملة.

محمد أميسي من بوروندي، لاعب مودرن سبورت شارك كبديل لمدة 5 دقائق أمام كوت ديفوار، و6 دقائق أمام سيشل.

ياو أنور من توجو لاعب البنك الأهلي شارك كأساسي أمام موريتانيا والسنغال وتم استبداله في الدقيقة 60 في المباراتين.

الموريتاني معط ماجاسا لاعب زد لم يشارك أمام توجو أو الكونغو الديمقراطية وبقي بديلاً.

الرواندي يورك رافاييل لاعب زد لم يشارك أمام نيجيريا ولعب بديلاً 13 دقيقة أمام ليسوتو.

جيفرسون نكادا من غينيا بيساو لاعب فاركو خاض مباراتين بشكل أساسي أمام سيراليون وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 75، فيما تم استبداله بين شوطي المباراة أمام بوركينا فاسو.

الفلسطيني موسى فراوي لاعب غزل المحلة، لم يشارك في مباراتي الأردن والعراق وظل على مقاعد البدلاء.