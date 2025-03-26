بعثة منتخب الناشئين تطير إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر الناشئين تحت 17 سنة - مواليد 2008

سافرت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وغادرت البعثة المكونة من 26 لاعبا بالإضافة للجهاز الفني صباح اليوم من مطار القاهرة متجهة إلى المغرب.

ويستضيف المغرب كأس الأمم للناشئين خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 إبريل المقبل.

أخبار متعلقة:
الكاس يعلن قائمة منتخب الناشئين لخوض كأس الأمم الكاس: جميع المنتخبات قوية.. وجاهزون للمنافسة على لقب أمم إفريقيا للناشئين الكاس: نشارك في كأس الأمم للناشئين لحصد اللقب.. والمنافسة لن تكون سهلة

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - ياسين حاتم

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - معاذ فوزي - فارس فخري - عمر محمد كمال

الوسط: محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - محمد شحاتة - عبد الرحمن أبو اليزيد - باسل مدحت - عمر العدوي - بلال عطية - أحمد إيهاب - أنس رشدي - يوسف وجيه.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبدالعزيز الزغبي - إبراهيم السيد - يوسف تامر - زياد أيوب - محمود شاكر.

وخاض منتخب الناشئين في معسكره الأخيرة 4 مباريات ودية أمام ليبيريا وتنزانيا (مباراتين) ونجوم المستقبل، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الإفريقية للناشئين كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - أوغندا - تنزانيا - زامبيا.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - بطل تصفيات المنطقة الوسطى - جنوب إفريقيا - مصر.

المجموعة الثالثة: السنغال - جامبيا - الصومال - تونس.

المجموعة الرابعة: مالي - أنجولا - كوت ديفوار - وصيف تصفيات المنطقة الوسطى.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.

يترأس البعثة وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويضم الجهاز الفني أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء.

كما يتواجد في الجهاز قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وعمرو طه طبيب المنتخب، ومحمد الششتاوي علاج طبيعي، ومجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

منتخب الناشئين منتخب مصر تحت 17 سنة أحمد الكاس
نرشح لكم
مصطفى محمد: لم أقصد إهانة الجهاز الفني.. وأقدم اعتذاري أسامة نبيه: الروح سلاحنا وهذا ما نحتاجه في المرحلة المقبلة إبراهيم حسن: لا يوجد منتخب ضعيف.. وأتمنى من الجماهير المساندة مثل إستونيا ومقدونيا مدرب سيراليون: أن نخسر بهدف واحد من مصر فهو أمر إيجابي مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا خطوة جديدة نحو كأس العالم.. مصر تهزم سيراليون بهدف زيزو
أخر الأخبار
"لم يعترض على القرعة وإجراءات الرابطة صحيحة".. الأولمبية ترفض شكوتي الأهلي وتقدم توصية 40 دقيقة | الدوري المصري
فليك يكشف موقف كوبارسي ورافينيا وأراوخو من مواجهة أوساسونا 41 دقيقة | الدوري الإسباني
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة المصري وسيمبا في كأس الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
البطل يحصل على 125 مليون دولار.. فيفا يكشف الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب البرازيل: أتحمل مسؤولية الهزيمة ضد الأرجنتين بالكامل 2 ساعة | أمريكا
5 أهداف وصناعة.. ماذا قدم محترفو الدوري المصري في فترة التوقف الدولي 3 ساعة | الكرة المصرية
سكالوني: أسامح رافينيا لأنه لم يؤذي أي شخص بتصريحاته 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 4 في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض