بعثة منتخب الناشئين تطير إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية

سافرت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وغادرت البعثة المكونة من 26 لاعبا بالإضافة للجهاز الفني صباح اليوم من مطار القاهرة متجهة إلى المغرب.

ويستضيف المغرب كأس الأمم للناشئين خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 إبريل المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - ياسين حاتم

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - معاذ فوزي - فارس فخري - عمر محمد كمال

الوسط: محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - محمد شحاتة - عبد الرحمن أبو اليزيد - باسل مدحت - عمر العدوي - بلال عطية - أحمد إيهاب - أنس رشدي - يوسف وجيه.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبدالعزيز الزغبي - إبراهيم السيد - يوسف تامر - زياد أيوب - محمود شاكر.

وخاض منتخب الناشئين في معسكره الأخيرة 4 مباريات ودية أمام ليبيريا وتنزانيا (مباراتين) ونجوم المستقبل، حيث استطاع الفوز في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الإفريقية للناشئين كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - أوغندا - تنزانيا - زامبيا.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - بطل تصفيات المنطقة الوسطى - جنوب إفريقيا - مصر.

المجموعة الثالثة: السنغال - جامبيا - الصومال - تونس.

المجموعة الرابعة: مالي - أنجولا - كوت ديفوار - وصيف تصفيات المنطقة الوسطى.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.

يترأس البعثة وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويضم الجهاز الفني أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء.

كما يتواجد في الجهاز قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وعمرو طه طبيب المنتخب، ومحمد الششتاوي علاج طبيعي، ومجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.