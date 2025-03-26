إصابة ألفونسو ديفيز بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز لاعب بايرن

أعلن بايرن ميونيخ تعرض لاعبه ألفونسو ديفيز لاعبه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض ديفيز للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أمريكا في دوري أمم كونكاكاف.

وسيغيب اللاعب على الأقل لمدة 6 أشهر ما يعني أنه قد يعود بمنتصف الموسم المقبل.

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وسيخضع ديفيز للجراحة مساء اليوم الأربعاء قبل أن يبدأ عملية التعافي من الإصابة.

وخض اللاعب لفحص طبي آخر في ميونيخ عقب عودته من كندا وهو ما أثبت إصابته.

ومع إصابة ديفيز أصبح بايرن ميونيخ يملك ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب بدلا منه في مركز الظهير الأيسر وهم هيروكي إتو ورافاييل جاريرو وجوسيب ستانيسيتش.

وشارك ديفيز في 31 مباراة بقميص بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030 بعد أن كان عقده القديم ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز
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