مصطفى محمد: لم أقصد إهانة الجهاز الفني.. وأقدم اعتذاري

قدم مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر اعتذاره للجهاز الفني للمنتخب.

مصطفى محمد النادي : نانت مصر

وكان مصطفى محمد قد شارك في فوز مصر على سيراليون مساء أمس الأربعاء في الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستبدل مصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة والتقطته الكاميرات وهو يتفوه بلفظ خارج.

وكتب مصطفى عبر حسابه على تويتر: "للتوضيح ، أنا لم أقصد الإساءه أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب او الجمهور العزيز وأقدم إعتذاري عن هذا الموقف الغير مقصود".

للتوضيح ، أنا لم أقصد الإساءه أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب او الجمهور العزيز وأقدم إعتذاري عن هذا الموقف الغير مقصود — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) March 26, 2025

ووصل مصطفى محمد للمباراة رقم 47 بقميص منتخب مصر وتمكن حتى الآن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف.

وتغلب منتخب مصر على سيراليون ليرفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور 6 جولات في الصدارة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.