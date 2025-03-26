مواعيد مباريات الأربعاء - دوري المحترفين المصري

تستأنف اليوم مباريات دوري المحترفين المصري بعدة مواجهات قوية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 مارس.

دوري المحترفين المصري

القناة × طنطا.. 9:30 مساء.

سبورتنج × راية.. 9:30 مساء.

السكة الحديد مودرن × بروكسي.. 9:30 مساء.

وي × المنصورة.. 9:30 مساء.

المقاولون العرب × منتخب السويس.. 9:30 مساء.

كهرباء الإسماعيلية × أبو قير للأسمدة.. 9:30 مساء.

الداخلية × وادي دجلة.. 9:30 مساء.

الترسانة × لافيينا.. 9:30 مساء.

بلدية المحلة × ديروط.. 9:30 مساء.

بترول أسيوط × أسوان.. 9:30 مساء.

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