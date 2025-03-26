مواعيد مباريات الأربعاء - دوري المحترفين المصري
الأربعاء، 26 مارس 2025 - 10:30
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات دوري المحترفين المصري بعدة مواجهات قوية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 مارس.
دوري المحترفين المصري
القناة × طنطا.. 9:30 مساء.
سبورتنج × راية.. 9:30 مساء.
السكة الحديد مودرن × بروكسي.. 9:30 مساء.
وي × المنصورة.. 9:30 مساء.
المقاولون العرب × منتخب السويس.. 9:30 مساء.
كهرباء الإسماعيلية × أبو قير للأسمدة.. 9:30 مساء.
الداخلية × وادي دجلة.. 9:30 مساء.
الترسانة × لافيينا.. 9:30 مساء.
بلدية المحلة × ديروط.. 9:30 مساء.
بترول أسيوط × أسوان.. 9:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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