رافينيا رأى الجحيم بعينه.. الأرجنتين تقسو على البرازيل برباعية تاريخية في تصفيات كأس العالم

أكرم منتخب الأرجنتين ضيافة خصمه البرازيل بنتيجة 4-1 في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2026 في مباراة الاحتفال بالتأهل للمونديال.

سجل أهداف الأرجنتين: خوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز وأليسكيس ماك أليستر وجيوفاني سيميوني، فيما سجل للبرازيل ماتيوس كونيا.

قبل الكلاسيكو الكبير، أطلق رافينيا تصريحات مثيرة للجدل بقوله: "سنسحق الأرجنتين، وليذهبوا للجحيم".

رافينيا رأى الجحيم بعينه في مونيمونتال معقل الأرجنتين خلال 90 دقيقة باستقبال رباعية لم تحدث في تاريخ البرازيل من قبل بتصفيات كأس العالم على الإطلاق.

بينما روماريو أسطورة البرازيل صرّح في نفس الحوار "الحمد لله لأن الأرجنتين بدون ميسي"، والآن بعد نهاية اللقاء عليه أن يحمد الله أن المباراة انتهت برباعية فقط في غياب ميسي، فما بالك بوجوده؟

وتعد تلك الخسارة الأكبر للبرازيل ضد الأرجنتين منذ السقوط بنتيجة 3-0 في مواجهة الفريقين بعام 1964.

الأرجنتين تأهلت فعليا قبل بداية المباراة بعد تعادل بوليفيا مع أوروجواي سلبيا، لتحجز أولى مقاعد أمريكا الجنوبية والرابع عالميا في مونديال 2026.

التانجو ارتفع رصيده لـ 31 نقطة وحيدا في الصدارة، فيما تراجع منتخب البرازيل للمركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي.

التصفيات ستستمر في يونيو المقبل، إذ يلتقي منتخب البرازيل مع الإكوادور وباراجواي، فيما يواجه منتخب الأرجنتين كل من تشيلي وكولومبيا.































التشكيل

دفع ليونيل سكالوني بخوليان ألفاريز وتياجو ألمادا في هجوم الأرجنتين.

التانجو دخل اللقاء بنفس تشكيل مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 مع تغيير وحيد فقط بوجود ألمادا لتعويض غياب ميسي بسبب الإصابة.

في المقابل أشرك دوريفال جونيور بينتو في حراسة المرمى وموريلو في الدفاع لتعويض غياب الثنائي أليسون بيكر وجابرييل ماجاليس بسبب الإصابة وتراكم البطاقات على الترتيب.

السامبا بدأ اللقاء بـ 6 لاعبين في التشكيل الأساسي لم يخض أي منهم أكثر من 5 مباريات دولية كأساسيين وهم بينتو وموريلو وأندري وماتيوس كونيا وويسلي فرانكا وجويلنتون.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط كبير من المنتخب الأرجنتيني، وفي الدقيقة 4 تلقي خوليان ألفاريز كرة طولية في عمق منطقة جزاء البرازيل تسلمها لكنها وصلت لمدافعي البرازيل لترتطم بأقدامه وتتهادى أمامه الكرة فأسكنها الشباك بكل سهولة.

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الضغط استمر في مونيمونتال معقل ريفر بليت والأرجنتين، وفي الدقيقة 13 أرسل ناهول مولينا عرضية أودعها إنزو فيرنانديز في الشباك في غياب تام من الرقابة.

هدف هو الأول لقائد تشيلسي بقميص منتخب الأرجنتين منذ سبتمبر 2023.

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ظهور البرازيل الأول جاء مباغتا، كرة في حوزة كريستيان روميرو أمام منطقة الجزاء، ماتيوس كونيا مهاجم البرازيل ضغط على مدافع الأرجنتين وسدد كرة أرضية سريعة سكنت الشباك على يمين إيميليانو مارتينيز معلنا تقليص الفارق في الدقيقة 26.

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تلقى موريلو مدافع البرازيل بطاقة صفراء بعد تدخل على قدم إنزو في الدقيقة 28.

مشاكل دفاع البرازيل استمرت، تسديدة من ألمادا من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس النصر لركنية في الدقيقة 36.

نُفذت الركنية وبعد سلسلة من التمريرات، وصلت الكرة لإنزو فيرنانديز الذي أرسل عرضية في عمق دفاع البرازيل ومن لمسة واحدة وفي غياب الرقابة سجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الثالث في شباك السامبا.

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بعد دقائق اشتبك لاعبي الفريقين في أرض الملعب فتحصل نيكولاس تاجليافيكو ورافينيا بطاقة صفراء، ثم تبعهم ألمادا لينتهي الشوط الأول بـ 4 أهداف و4 بطاقات صفراء.

في الشوط الثاني شارك ليو أورتيز وجواو جوميز وإندريك بدلا من موريلو وجويلنتون ورودريجو في أولى تغييرات البرازيل.

تألق بينتو ومنع الهدف الرابع من تسديدة ساقطة من ألفاريز في الدقيقة 49، وتوالت الفرص الأرجنتينية لكن دون خطورة محققة.

وكاد تاجليافيكو أن يسجل هدفا برأسية لكن كرته علت العارضة في الدقيقة 60.

أولى تغييرات التانجو جاءت بمشاركة جوليانو سيميوني بدلا من تياجو ألمادا في الدقيقة 68، وجاء الرد بمشاركة سافينيو بدلا من ماتيوس كونيا لحساب البرازيل.

بعد 3 دقائق من مشاركته كبديل أرسل تاجليافيكو عرضية أرضية مرت من الجميع ولم تجد سوى سيميوني الذي أطلق تصويبة صاروخية من داخل الـ 18 سكنت الشباك معلنة رابع الأهداف.

ولأول مرة تستقبل شباك البرازيل 4 أهداف في مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم عبر تاريخها.

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تواصلت البطاقات الصفراء في اللقاء بحصول رودريجو دي بول وليو أورتيز ثم إندريك وإنزو فيرنانديز.

وكاد رافينيا أن يسجل هدفا من ركلة ثابتة لكن العارضة منعته في الدقيقة 77 في أول فرصة محققة للبرازيل منذ الهدف.

ومنع بينتو في لياندرو باريديس من تسجيل الخامس بتصدي بأطراف أصابعه لتصويبة لاعب روما الرائعة في الدقيقة 81.

الدقائق الأخيرة لم تحمل أي جديد للبرازيل سوى سماع هتافات أنصار الأرجنتين وفرص متتالية لم تسكن شباكهم لينتهي الجحيم برباعية فقط.