انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (4)-(1) البرازيل.. حفلة لأصحاب الأرض

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 01:54

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - البرازيل - الأرجنتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد البرازيل في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب مونتيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس.

وحجز منتخب الأرجنتين بالفعل بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بفضل تعادل بوليفيا مع أوروجواي منذ قليل.

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ويتصدر منتخب الأرجنتين صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يحتل منتخب البرازيل المركز الثالث برصيد الـ 21 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 81: باريديس يطلق تصويبة رائعة يبعدها بينتو ببراعة لركنية.

ق 72: جووووووول الراااااابع.. البديل جوليانو سيميوني يسجل الأول بتسديدة قوية بعد عرضية تاجليافيكو

ق 68: مشاركة جوليانو سيميوني بدلا من ألمادا، وتغيير برازيلي بمشاركة سافينيو بدلا من كونيا.

ق 60: عرضية ورأسية تاجليافيكو تمر أعلى العارضة

ق 49: تسديدة ساقطة من ألفاريز يحولها الحارس ببراعة لركنية

ق 46: 3 تغييرات للبرازيل بمشاركة إندريك وجواو جوميش وليو أورتيز بدلا من رودريجو وجويلنتون ورودريجو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: بطاقة صفراء لرافينيا ونيكولاس تاجليافيكو بعد مشادة بين لاعبي المنتخبين.

ق 37: جوووووول الثااااالث.. عرضية من إنزو في عمق دفاع البرازيل يحولها ماك أليستر بلمسة رائعة في الشباك

ق 36: تسديدة من ألمادا يبعدها بينتو حارس البرازيل لركنية بصعوبة

ق 28: بطاقة صفراء لموريلو مدافع البرازيل بعد تدخل على إنزو فيرنانديز في منتصف الملعب.

ق 26: جووووول البرازيل.. كونيا يضغط على روميرو ويخطف الكرة ويسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق 13: جوووووول الثااااااني.. عرضية من مولينا يحولها إنزو فيرنانديز في الشباك في غياب تام للرقابة.

ق 4: جووول أوووول للأرجنتين.. ألفاريز يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويتخطى الدفاع بعد خطأ في التشتيت ويسجل الأول

بداية اللقاء

البرازيل الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026
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