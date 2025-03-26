كرة سلة - سيدات الأهلي تتخطى مصر للتأمين.. وفوز هليوبوليس وسبورتنج
الأربعاء، 26 مارس 2025 - 01:51
كتب : FilGoal
واصل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة انتصاراته في الدوري بالعلامة الكاملة.
وتغلب فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 72-69 في مباراة مثيرة.
وحافظ الأهلي على سجله بدون هزيمة عقب مرور 10 جولات من مرحلة المجموعات ليرفع رصيده إلى 20 نقطة.
بينما حقق هليوبوليس الفوز على الجزيرة بنتيجة 58-49 ليحافظ على المركز الثاني برصيد 18 نقطة.
أما سبورتنج فحقق الفوز على الصيد بنتيجة 59-45 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.
وتقام مرحلة المجموعات بين 8 فرق ليتم ترتيبهم عقب مرور 14 جولة.
ويقام ربع النهائي بالنظام الإقصائي إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن وهكذا حتى الرابع يواجه الخامس.
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري النسخة الماضية.
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يواصل مطاردة الأهلي بالفوز على طلائع الجيش كرة طائرة - الدوري في الجزيرة.. الأهلي يتوج باللقب الـ 35 بعد الفوز على بتروجت كرة يد - خطوة نحو اللقب.. الأهلي يهزم سبورتنج ويبتعد بصدارة الدوري انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-0 بتروجت.. اللقب أهلاوي ملاكمة - المعيوف يتوج بلقب الأكثر إلهاما في 2025 كرة طائرة - الزمالك يهزم الاتحاد بنتيجة مثيرة في افتتاح سلسلة المركز الثالث كرة طائرة - ثلاثية دون رد.. الأهلي يتفوق على بتروجت في أولى مباريات نهائي الدوري انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 27-25 (0) بتروجت.. نهائي الدوري