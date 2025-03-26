كرة سلة - سيدات الأهلي تتخطى مصر للتأمين.. وفوز هليوبوليس وسبورتنج

واصل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة انتصاراته في الدوري بالعلامة الكاملة.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 72-69 في مباراة مثيرة.

وحافظ الأهلي على سجله بدون هزيمة عقب مرور 10 جولات من مرحلة المجموعات ليرفع رصيده إلى 20 نقطة.

بينما حقق هليوبوليس الفوز على الجزيرة بنتيجة 58-49 ليحافظ على المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

أما سبورتنج فحقق الفوز على الصيد بنتيجة 59-45 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.

وتقام مرحلة المجموعات بين 8 فرق ليتم ترتيبهم عقب مرور 14 جولة.

ويقام ربع النهائي بالنظام الإقصائي إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن وهكذا حتى الرابع يواجه الخامس.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري النسخة الماضية.