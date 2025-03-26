كرة يد - الزمالك يواصل مطاردة الأهلي بالفوز على طلائع الجيش

واصل الزمالك مطاردة الأهلي في جدول ترتيب دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 32-22 ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 31-25 في الصالة الفرعية لصالة حسن مصطفى ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بينما الأهلي يتصدر بـ 39 نقطة.

وينتظر الزمالك تعثر الأهلي في مباراة من المباراتين المقبلتين قبل مواجهة القمة بين الفريقين في ختام مسابقة الدوري.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراتين فقط من الثلاثة لحسم اللقب بشكل رسمي.

وحال حقق الأهلي الفوز على كل من البنك الأهلي والزهور سيحسم اللقب رسميا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك.

ويحتاج الزمالك للتتويج بلقب الدوري الفوز في جميع مبارياته مع خسارة الأهلي لمباراة أمام البنك الأهلي أو الزهور.