كرة نسائية - زد يقصي الزمالك من الكأس.. وصعود الأهلي ودجلة وانسحاب أمام مسار

اختتمت منافسات ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة القدم وتحديد المتأهلين لنصف النهائي.

وأقصى زد فريق الزمالك بعد عودة مثيرة انتهت بركلات الترجيح.

وكان الزمالك متقدما في الشوط الأول بنتيجة 3-1 قبل أن يتعادل زد 3-3 قبل نهاية اللقاء.

وحسم زد التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

أما الأهلي فتغلب على المعادي واليخت بتسعة أهداف دون مقابل ليؤمن تأهله للمربع الذهبي.

وتغلب وادي دجلة بصعوبة على البنك الأهلي بهدف دون مقابل.

وانسحبت سيدات مودرن سبورت أمام مسار عقب مرور 15 دقيقة فقط من المباراة.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم سيدات مسار بستة أهداف دون مقابل في الربع ساعة الأولى.

وتتصدر سيدات مسار ترتيب جدول الدوري حتى الآن.