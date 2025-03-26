كرة طائرة - الدوري في الجزيرة.. الأهلي يتوج باللقب الـ 35 بعد الفوز على بتروجت

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 01:23

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

توج فريق الأهلي لرجال الكرة الطائرة بلقب الدوري للمرة 35 في تاريخه والثانية على التوالي.

ونجح الأهلي في حسم لقب الدوري بعد الفوز على بتروجت بمباراتين دون مقابل.

وتقام منافسات النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

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وكرر الأهلي انتصاره بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة الثانية.

وتغلب الأهلي على بتروجت بنتيجة (25-17، 25-15، 25-22).

وكان الأهلي قد أقصى الزمالك في نصف النهائي بمباراتين مقابل مباراة واحدة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 35 لقبا من الدوري ليوسع الفارق إلى 7 ألقاب مع الزمالك أقرب ملاحقيه.

ويعتبر ذلك اللقب هو الثاني للأهلي هذا الموسم بعد التتويج بالسوبر المصري في الأسبوع الأول من مارس الجاري.

وتقام منافسات نصف نهائي ونهائي كأس مصر يومي 4 و5 أبريل المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري، بينما الزمالك يواجه بتروجت.

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