أسامة نبيه: الروح سلاحنا وهذا ما نحتاجه في المرحلة المقبلة

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 01:15

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

أبدى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب سعادته بمعسكر الدوحة الذي اختتمه المنتخب بالفوز على منتخب الإمارات 5-1.

وقال نبيه خلال لقائه مع اللاعبين: "تجارب معسكر قطر الثلاثة مجرد بداية فى أول احتكاك دولى خارجي و تستحقون عليه التحية ولكن المشوار الحقيقي لم يبدأ بعد".

وأضاف "الروح القتالية أكثر ما أسعدني وأعتبرها سلاحنا الذى أتمنى ألا نتخلى عنه مهما كانت المعارك الكروية التى تنتظرنا فى غابة إفريقيا القاسية".

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واختتم "كلي ثقة فيكم ولكن القادم يحتاج لمزيد من التركيز والالتزام الخططي".

وتقدم منتخب الإمارات بهدف منصور المنهالي في الدقيقة 39 من متابعة لكرة عائدة من الدفاع.

وتعادل أحمد خالد كباكا للفراعنة في الدقيقة 49 بتسديدة متثنة من أقصى يمين المنطقة.

وسريعا في الدقيقة 51 من خطأ فادح لحارس المرمى، سجل محمد سمير الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 54 تلقى محمد عبد الله تمريرة من كباكا ليسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة.

وانفرد عبد الله مجددا ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وأخيرا سجل مؤمن شريف الهدف الخامس في الدقيقة 75 من انطلاقة فردية رائعة.

وكان منتخب مصر قد خسر تعادل مع قطر 1-1، وخسر أمام كرواتيا 3-2.

وشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

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