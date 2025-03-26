إبراهيم حسن: لا يوجد منتخب ضعيف.. وأتمنى من الجماهير المساندة مثل إستونيا ومقدونيا

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 01:10

كتب : محمد مصطفى

منتخب مصر - إبراهيم حسن

رفض إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ما يسمى عن وجود منتخب ضعيف مستشهدا بالمفاجآت في مختلف المسابقات.

وشدد إبراهيم حسن على أن منتخب مصر لم يحسم تأهله إلى كأس العالم بعد ولا تزال هناك 4 مباريات مقبلة.

وتغلب منتخب مصر على سيراليون ليرفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور 6 جولات في الصدارة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

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وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر قناة أون سبورت: "لا يوجد ما يمسى بمنتخب ضعيف وأتمنى عدم ترديد تلك الأحاديث لأنها تؤثر على رؤية الجماهير، شاهدنا منتخب المغرب فاز بصعوبة على النيجر في المباراة السابقة بالوقت بدل من الضائع".

وتابع "لعبنا مباراة جيدة أمام سيراليون ولم يتم حسم التأهل بعد وعلينا الاستمرار بنفس الروح للتأهل لكأس العالم، لا يوجد منتخب ضعيف كرة القدم تغيرت".

وأضاف "لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي، لكن بالتأكيد ستكون هناك مباراتين وديتين لمنتخب مصر وسيتم مناقشة الأمر مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وبالتنسيق على الأقل ستكون هناك مباراة مع منتخب إفريقي".

وشدد إبراهيم حسن "أتمنى من الجماهير مساندتنا والحضور بكثافة، منتخبات إستونيا ومقدونيا ليس لهم آمال أو منافسة في أي بطولة لكن ملاعبهم تكون ممتلئة بالكامل".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "أتمنى من روابط الأندية أن مصر فوق الجميع وعليهم التواجد بصورة كبيرة لتكون دفعة قوية للاعبين".

وتغلب منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

الفوز الخامس للفراعنة في 6 جولات، رفع رصيدهم إلى 16 نقطة على الصدارة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، و8 نقاط عن سيراليون.

منتخب مصر إبراهيم حسن
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