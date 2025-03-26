تصفيات كأس العالم - الأول.. الأرجنتين إلى المونديال بعد تعادل أوروجواي وبوليفيا

الأربعاء، 26 مارس 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم 2026، وذلك بفضل تعادل أوروجواي وبوليفيا سلبيا في الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية.

التعادل أوقف رصيد بوليفيا عند 14 نقطة في المركز السابع وله 4 مباريات متبقية، ما يعني أن حده الأقصى صار 27 نقطة.

بينما يحتل منتخب الأرجنتين صدارة التصفيات برصيد 28 نقطة من 13 مباراة.

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ويتأهل أول 6 مباشرة إلى تصفيات كأس العالم، بينما يذهب السابع إلى الملحق العالمي.

ويأتي الألبيسيليستي في الصدارة، يليه الإكوادور برصيد 22 نقطة مع خصم 3 نقاط من رصيده بسبب تزوير أوراق لاعبه بيرون كاستيلو في التصفيات السابقة.

منتخب البرازيل يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويليه أوروجواي بنفس الرصيد، ثم باراجواي برصيد 20 نقطة، وكولومبيا برصيد 19 نقطة.

خارج دائرة الضوء، يحتل منتخب فنزويلا المركز الثامن برصيد 12 نقطة، يليه بيرو بـ 10 نقاط، وتتذيل تشيلي المجموعة بـ 9 نقاط.

وصار منتخب الأرجنتين رابع منتخب يحسم تأهله رسميا من التصفيات، بعد اليابان وإيران من تصفيات آسيا، ونيوزيلندا من تصفيات أوقيانوسيا.

وبذلك يتأهل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم للمرة الـ 19 في التاريخ، حيث لم يسبق له الغياب سوى 4 مرات، بالانسحاب في أعوام 1938 و1950 و1954، وعدم التأهل عام 1970.

منتخب الأرجنتين هو حامل اللقب ورابع أكثر بلدان العالم تتويجا بلقب المونديال برصيد 3 مرات، حققها في أعوام 1978 و1986 و2022.

ويأتي في القائمة بعد البرازيل برصيد 5 ألقاب، وإيطاليا وألمانيا بـ 4 ألقاب لكل منهم.

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