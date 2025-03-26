الرياضية: لابورت يتعرض لإصابة جديدة.. وغموض موقفه مع النصر

تعرض الإسباني إيمريك لابورت لإصابة جديدة خلال تدريبات النصر الجماعية.

إيميرك لابورت النادي : النصر النصر

وكان لابورت يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة الوحدة في الجولة 22 والتي لعبت 25 فبراير الماضي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية إصابة جديدة لإيمريك لابورت خلال التدريبات الجماعية للنصر.

وينتظر أن يجري المدافع الإسباني مزيدا من الفحوصات الطبية على إصابته في باطن القدم خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وخلال الموسم الجاري لعب لابورت 24 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في تسجيل 4 أهداف.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري برصيد 51 نقطة متفوقا على القادسية بفارق الأهداف.

ويبتعد النصر عن صدارة الدوري السعودي بـ 10 نقاط مع اتحاد جدة قبل تسع جولات من النهاية.