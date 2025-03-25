الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟

تغلب منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

الفوز الخامس للفراعنة في 6 جولات، رفع رصيدهم إلى 16 نقطة على الصدارة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، و8 نقاط عن سيراليون.

أول المجموعة يتأهل مباشرة إلى المونديال، والثاني يخوض معترك التأهل إلى الملحق العالمي، فماذا يحتاج منتخب مصر الآن لحسم التأهل المباشر مع بقاء 4 جولات؟

ترتيب المجموعة الحالي:

1- مصر: 16 نقطة (+12)

2- بوركينا فاسو: 11 نقطة (+6)

3- سيراليون: 8 نقاط (0)

4- إثيوبيا: 6 نقاط (0)

5- غينيا بيساو: 6 نقاط (-2)

6- جيبوتي: نقطة واحدة (-16)

بطبيعة الحال خرجت جيبوتي من الحسابات رسميا، ويحتاج منتخب مصر لفوز وحيد في المباراة المقبلة لإخراج إثيوبيا وغينيا بيساو من المعادلة رسميا أيضا، وكلها فرق خارج الصراع عمليا بالفعل.

في توقف سبتمبر المقبل، يلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في القاهرة، ثم يخرج لملاقاة بوركينا فاسو.

فوز مصر على إثيوبيا هو أهم شرط للحسم المريح، حيث سيرفع رصيد مصر إلى 19 نقطة، وإن لم تفز سيراليون على غينيا بيساو في هذه الحالة فستخرج من الحسابات رسميا.

في المباراة التالية، وعلى فرض فوز بوركينا على جيبوتي ووصول رصيدها إلى 14 نقطة، وبقاء فارق النقاط الـ 5 بينها وبين مصر، فإن مواجهة مصر وبوركينا ستكون الحاسمة.

إن فاز الفراعنة، تنتهي اللعبة في سبتمبر، ويصبح توقف أكتوبر بلا قيمة تنافسية لمصر بعد حسم التأهل المباشر.

وإن تعادلا، يصبح منتخب مصر بحاجة لنقطتين من توقف أكتوبر، أو أي تعثر لبوركينا، بل وربما تكفي نقطة واحدة إن استمرت أفضلية فارق الأهداف لصالح مصر.

أما إن فازت بوركينا، يصبح الفارق نقطتين ويشتعل الصراع من جديد.