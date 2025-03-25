تصفيات كأس العالم - الإمارات تحافظ على حظوظها بفوز صعب على كوريا الشمالية

نجح منتخب الإمارات في خطف الفوز أمام كوريا الشمالية في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وتغلب منتخب الإمارات على كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف واحد في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتقدم فابيو ليما لمنتخب الإمارات في الدقيقة الخامسة بينما اقتنص كيم يو سونج التعادل في الدقيقة 43.

وخطف سلطان الأميري نقاط المباراة في الدقيقة 98 بهدف قاتل.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث ليحافظ على حظوظه في التأهل المباشر.

وحسم منتخب إيران بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة برصيد 20 نقطة.

بينما منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وتفصله نقطة واحدة من المباراتين لخطف البطاقة الثانية.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من تصفيات آسيا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.

بينما صاحبا المركزين الثالث والرابع يلعبان ملحقا من أجل محاولة التأهل.

ويستضيف منتخب الإمارات نظيره أوزبكستان في 5 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة.