كرة يد - خطوة نحو اللقب.. الأهلي يهزم سبورتنج ويبتعد بصدارة الدوري

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 23:16

كتب : محمد سمير

عبد الرحمن فيصل - الأهلي ضد سبورتنج كرة يد

يقترب فريق الأهلي لرجال كرة اليد أكثر من لقب دوري المحترفين هذا الموسم بعد الفوز على سبورتنج.

وتغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 31-25 في الصالة الفرعية لصالة حسن مصطفى ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة منفردا في انتظار نتيجة الزمالك أمام طلائع الجيش.

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وحتى في حال فوز الزمالك على الجيش يبتعد الأهلي بفارق 5 نقاط وهو ما يقربه من اللقب.

ويتبقى للأهلي مواجهات كل من البنك الأهلي والزهور والزمالك على الترتيب.

وبذلك يحتاج الأهلي للفوز في مباراتين فقط من الثلاثة لحسم اللقب بشكل رسمي.

وحال حقق الأهلي الفوز على كل من البنك الأهلي والزهور سيحسم اللقب رسميا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك.

وكان سبورتنج قدّم مباراة جيدة في الشوط الأول وتقدم بفارق وصل إلى 3 أهداف قبل أن يعود الأهلي ويحسم الشوط بنتيجة 17-14.

وشهد الشوط الثاني تفوق تام من فريق الأهلي الذي نجح في توسيع الفارق حتى حسم المباراة بفارق ستة أهداف.

كرة يد الأهلي سبورتنج
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