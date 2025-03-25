مرتضى منصور يعلن التصالح مع الخطيب في بيان رسمي.. ورسالة لأسرته وجماهير الأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التصالح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في بيان رسمي.

وأكد مرتضى منصور أن تصالحه مع الخطيب يأتي بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه من عدمه.

وشدد مرتضى على أن محمود الخطيب هو نموذج رياضي يحتذى به، وكان أحد محبيه ولا يزال عند رأيه.

وجاء بيان مرتضى منصور بالكامل كالآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم.

وانطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي.

وبصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره.

ولم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة.

والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا.

وللمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.

ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات.

وكل عام وحضراتكم بخير، ورمضان كريم".

وفي 3 مارس الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس منصور ستة أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بتغريم مرتضى منصور 40 ألف جنيه وإلزامه بـ 20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية 691 لسنة 2023 المرفوعة من ذات المجني عليهما.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن صراع القضايا بالمحاكم المصرية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك:

خلفية القضايا

شهدت المحاكم المصرية عدة قضايا متعلقة بالخلافات بين منصور والخطيب، وكان أبرزها الحكم الصادر في فبراير 2023، عندما رفضت محكمة النقض طعن مرتضى منصور على حكم سابق بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ ذلك الحكم حينها بترحيل منصور إلى سجن وادي النطرون، وهو ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك بموجب حكم قضائي.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمين منفصلين بإلزام منصور بدفع تعويضات مالية لمحمود الخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمبلغ مليون جنيه، على خلفية قضايا سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس النادي الأهلي.

قضايا أخرى منظورة

ولا تزال المحاكم المصرية تنظر في قضايا أخرى بين الطرفين، حيث نظرت المحكمة الاقتصادية في مارس 2025 في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، متهمين إياه بالسب والقذف.

كما تم تأجيل النظر في عشر قضايا أخرى مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تتعلق بتصريحات مسيئة منسوبة لمنصور.