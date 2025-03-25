خطوة جديدة نحو كأس العالم.. مصر تهزم سيراليون بهدف زيزو

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 23:01

كتب : عمرو عبد المنعم

منتخب مصر - سيراليون - زيزو

فاز منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا. والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحقق منتخب مصر خطوة جديدة نحو التأهل لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 8 في المركز الثالث.

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ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

هدف فوز مصر سجله أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا.

وصف المباراة

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سيطر منتخب مصر على اللعب منذ بداية الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وكانت أول محاولات الفراعنة على مرمى سيراليون في الدقيقة 14 بتسديدة بعيدة المدى من صلاح مرت بعيدا.

ومرة أخرى سدد صلاح كرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها ذهبت أعلى العارضة.

وأرسل مروان عطية كرة طويلة وضعت تريزيجيه أمام المرمى ليسدد بالقدم اليسرى لكن الكرة خرجت من الملعب.

واخترق عمر مرموش منطقة الجزاء من ناحية اليسار وسدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح زيزو في تسجيل هدف تقدم منتخب مصر في الدقيقة 45+1.

وجاء هدف زيزو بعد تمريرة له من تريزيجيه وضعته في مواجهة المرمى ليسدد بالقدم اليسرى كرة على يمين الحارس تسكن الشباك.

وينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني كاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة قوية من مروان عطية اصطدمت في القائم الأيمن.

وانطلق مرموش من ناحية اليسار ومر من الدفاع ومرر كرة إلى محمد صلاح أمام المرمى لكنه سددها بجوار القائم مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني لمصر.

وأجرى حسام حسن التبديل الأول لمصر بنزول حمدي فتحي بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 57.

وكاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الثاني بعد انطلاقة من زيزو وتمريرة إلى صلاح أمام المرمى الخالي لكنه لم يلحق بها.

وأجرى حسام حسن التبديل الثاني لمصر بنزول محمد شحاتة بدلا من زيزو.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز منتخب مصر بهدف دون رد.

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