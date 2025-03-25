انتهت كرة طائرة - الأهلي 3-0 بتروجت.. اللقب أهلاوي
الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 23:00
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائي مسابقة الدوري.
وكان الأهلي قد تغلب في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل.
ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة اليوم لحسم اللقب بينما بتروجت يحتاج للفوز لمعادلة النتيجة وإقامة مباراة فاصلة.
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نهاية المباراة بتتويج الأهلي باللقب
الأهلي يحسم الشوط 25-22
تقدم الأهلي 20-19
الأهلي يتقدم 17-15
تقدم بتروجت 9-8
الشوط الثالث
الأهلي يحسم الشوط الثاني 25-15
تقدم أحمر مستمر 21-12
تقدم الأهلي 15-10 وتوقف المباراة لانقطاع التيار الكهربائي
تقدم الأهلي على بتروجت 12-6
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بنتيجة 25-17
الفارق يتسع للأهلي 18-13
الأهلي يتقدم 11-9
التعادل 4-4
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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