منتخب الشباب يقسو على الإمارات بخماسية في ختام دورة قطر

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب - ليبيا

حقق منتخب مصر للشباب فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام الدورة الدولية الودية في قطر.

وتقدم منتخب الإمارات بهدف منصور المنهالي في الدقيقة 39 من متابعة لكرة عائدة من الدفاع.

وتعادل أحمد خالد كباكا للفراعنة في الدقيقة 49 بتسديدة متثنة من أقصى يمين المنطقة.

وسريعا في الدقيقة 51 من خطأ فادح لحارس المرمى، سجل محمد سمير الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 54 تلقى محمد عبد الله تمريرة من كباكا ليسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة.

وانفرد عبد الله مجددا ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وأخيرا سجل مؤمن شريف الهدف الخامس في الدقيقة 75 من انطلاقة فردية رائعة.

وكان منتخب مصر قد خسر تعادل مع قطر 1-1، وخسر أمام كرواتيا 3-2.

وشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

منتخب الشباب
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