الانتصار الأول.. وسام أبو علي يسجل في فوز فلسطين القاتل على العراق بتصفيات المونديال

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 22:36

كتب : محمد سمير

وسام أبو علي - فلسطين ضد العراق

حقق منتخب فلسطين انتصارا تاريخيا على العراق في مباراة مثيرة حسمت في الثواني الأخيرة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

فلسطين

وسجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدفا قاتلا قبل نهاية الوقت الأصلي ليتعادل لمنتخب فلسطين أمام العراق، قبل أن يخطف فدائيو فلسطين الفوز في الوقت القاتل.

ونجح منتخب فلسطين في تحقيق انتصاره الأول بتصفيات كأس العالم عقب مرور 8 جولات.

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وتقدم منتخب العراق في الدقيقة 34 عن طريق علي حسين.

بينما سجل وسام أبو علي هدف التعادل في الدقيقة 88 برأسية رائعة من ركنية حولها داخل شباك العراق.

وكان وسام أبو علي قد تعرض لإصابة مبكرة في الدقيقة العاشرة بعد ارتطام في الرأس لكنه عاد للمشاركة بشكل طبيعي بعد ذلك.

وسجل عميد محاجنة هدف الفوز في الدقيقة 97 بنفس طريقة هدف وسام أبو علي.

وبعدما حقق منتخب فلسطين انتصاره الأول تاريخيا على العراق، رفع رصيده إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط بينما يتذيل الكويت الترتيب بـ 5 نقاط.

وتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث بينما كوريا الجنوبية في الصدارة بـ 16 نقطة ثم الأردن في المركز الثاني بـ 13 نقطة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في آسيا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.

بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع الملحق العالمي.

وسام أبو علي

نجح وسام أبو علي في تسجيل ثالث أهدافه الدولية بقميص منتخب فلسطين خلال 8 مباريات دولية.

وبدأ أبو علي مشواره مع منتخب فلسطين في يونيو 2024 في المباراة التي انتهت سلبيا أمام لبنان.

وسجل أبو علي أمام كل من الأردن والكويت.

ولأول مرة يسجل أبو علي في مباراة ينتصر فيها منتخب فلسطين في النهاية.

ويعتبر ذلك هو الانتصار الأول لوسام مع المنتخب الفلسطيني.

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