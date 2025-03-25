الثاني على التوالي.. زيزو يسجل لمنتخب مصر أمام سيراليون

الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 21:59

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - سيراليون - زيزو

واصل أحمد زيزو تألقه مع منتخب مصر وسجل هدفه الثاني على التوالي بقميص الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصر

ونجح زيزو في تسجيل هدف تقدم مصر أمام سيراليون مع نهاية الشوط الأول من الجولة السادسة بتصفيات كأس العالم.

وكان زيزو قد سجل هدفا في فوز مصر على إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

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ورفع زيزو بذلك الهدف رصيده إلى 4 أهداف دولية في 47 مباراة خاضهم بقميص المنتخب.

وبشكل عام ساهم زيزو في 7 أهداف مع منتخب مصر بتسجيل 4 وصناعة 3 آخرين.

وقبل تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر، نجح زيزو في تسجيل هدفين دوليين بينما تحت قيادة حسام حسن سجل هدفين أيضا.

ويعتبر زيزو عاشر لاعب يسجل للمنتخب تحت قيادة حسام حسن.

وإليكم قائمة المسجلين تحت قيادة العميد

محمود حسن تريزيجيه - 6 أهداف

محمد صلاح - 4 أهداف

أحمد سيد زيزو – هدفان

رامي ربيعة - هدفان

إبراهيم عادل - هدفان

مصطفى محمد – هدف واحد

مصطفى فتحي – هدف واحد

عمر مرموش – هدف واحد

محمد عبد المنعم – هدف واحد

طاهر محمد طاهر – هدف واحد

ويسعى منتخب مصر للابتعاد بصدارة المجموعة والوصول إلى 13 نقطة ليبتعد بفارق 5 نقاط.

منتخب مصر زيزو حسام حسن
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