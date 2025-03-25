منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم مهاجم برشلونة الإكوادوري

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم ألين أوباندو مهاجم برشلونة الإكوادوري لتدعيم صفوف الفريق.

ويبلغ الإكوادوري الشاب 18 عاما ويلعب ضمن صفوف فريق برشلونة أحد أندية الدوري الإكوادوري.

وكشف نادي إنتر ميامي عن ضم أوباندو على سبيل الإعارة حتى نهاية 2025 مع خيار أحقية الشراء مع نهاية الإعارة.

ويعتبر أوباندو من مواهب الإكوادور الشابة ولعب لجميع فئات منتخب بلاده حتى ظهر مرتين مع المنتخب الأول منذ الظهور في 2024.

ولعب أوباندو هذا الموسم مع برشلونة 14 مباراة في الدوري الإكوادوري وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدف آخر.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي